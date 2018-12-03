تخلصي من قيود حريتك: ممسحة التنظيف
- 3 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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جرت العادة أن توكل مسؤولية الأعمال المنزلية وبينها التنظيف للنساء.
ورغم أنه تم تحدي هذه الأدوار الجندرية التقليدية في عدد من المجتمعات، إلا أنه ما يزال هناك الكثير من الضغط الاجتماعي على النساء لحفظ المنزل نظيفاً ومرتباً ولائقاً حيث يتم أداء الأعمال المنزلية جنباً إلى جنب مع وظيفة بدوام كامل أو جزئي.
في بريطانيا، أظهر استطلاع للرأي عام ٢٠١٦ أن النساء قمن بمعدل 60% تقريباً من العمل غير المدفوع الأجر الذي يتضمن الأعمال المنزلية مقارنةً بالرجال.
إختر فقرة من القائمة واكتشف كيف قد تعد هذه الفقرة عنوانا للاضطهاد.
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المكياج
"لا يقيم الرجال على أساس خروجهم من الدار دون مكياج."إقرأ المزيد عن المكياج
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الأزياء غير المريحة
"لا استطيع استيعاب سبب ارتداء الناس لهذه الأزياء. فإنها مؤلمة وغير عملية وقد تسبب ضررا دائما للجسم."إقرأ المزيد عن الأزياء غير المريحة
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الطهو المنزلي
"ضقت ذرعا من تطبيع فكرة أن مكان المرأة هو المطبخ."إقرأ المزيد عن الطهو المنزلي
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الواجبات المنزلية
"المساواة تبدأ من الأسرة، ولذا فعليكم النهوض والبدء بالتنظيف أيها الرجال."إقرأ المزيد عن الواجبات المنزلية
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ثقافة تبجيل المشاهير
"لكافة العارضات نفس المقاييس البدنية، ويبدو البؤس عليهن - إنه أمر يثير السأم" - وينديإقرأ المزيد عن ثقافة تبجيل المشاهير
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الزواج
"اعتقد أن خاتم الخطبة ظاهرة منافية لفكرة المساواة بين الجنسين، فهو يعني أن المرأة التي ترتدي الخاتم هي ملك لشخص آخر" - ماتيلدإقرأ المزيد عن الزواج
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وسائط التواصل الاجتماعي
"إنه أمر مضر جدا لصحة الشباب العقلية، وعلى الأخص للفتيات. فهم يواجهون باستمرار قيما غير واقعية وخطرة" - روشانإقرأ المزيد عن وسائط التواصل الاجتماعي
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اللعب الموجهة لجنس بعينه
"كل الألعاب والدمى الموجهة لجنس بعينه تومئ للفتية والفتيات بأن عليهم التعلق بأشياء بعينها" - أناإقرأ المزيد عن اللعب الموجهة لجنس بعينه
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فقرة مكافأة
ما هي عناوين الإضطهاد؟ استكشف اسلوب التفكير الكامن خلف سلة قمامة الحرية واقترح عنوانك الخاص.إقرأ المزيد عن فقرة مكافأة
وفي عموم العالم حيث تقوم المرأة بعمل مدفوع الأجر وآخر غير مدفوع، تعمل المرأة بمعدل 30 دقيقة يومياً أكثر من الرجل في الدول المتقدمة ويصل هذا المعدل إلى 50 دقيقة في الدول النامية حسب الأمم المتحدة.
ويعني هذا ومع الأخذ بالاعتبار ثماني ساعات نوم كل ليلة أن النساء يحظين بـ 19 يوماً أقل مقارنةً بالرجال.