تخلصي من قيود حريتك: ممسحة التنظيف

جرت العادة أن توكل مسؤولية الأعمال المنزلية وبينها التنظيف للنساء.

ورغم أنه تم تحدي هذه الأدوار الجندرية التقليدية في عدد من المجتمعات، إلا أنه ما يزال هناك الكثير من الضغط الاجتماعي على النساء لحفظ المنزل نظيفاً ومرتباً ولائقاً حيث يتم أداء الأعمال المنزلية جنباً إلى جنب مع وظيفة بدوام كامل أو جزئي.

في بريطانيا، أظهر استطلاع للرأي عام ٢٠١٦ أن النساء قمن بمعدل 60% تقريباً من العمل غير المدفوع الأجر الذي يتضمن الأعمال المنزلية مقارنةً بالرجال.

وفي عموم العالم حيث تقوم المرأة بعمل مدفوع الأجر وآخر غير مدفوع، تعمل المرأة بمعدل 30 دقيقة يومياً أكثر من الرجل في الدول المتقدمة ويصل هذا المعدل إلى 50 دقيقة في الدول النامية حسب الأمم المتحدة.

ويعني هذا ومع الأخذ بالاعتبار ثماني ساعات نوم كل ليلة أن النساء يحظين بـ 19 يوماً أقل مقارنةً بالرجال.