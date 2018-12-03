تخلصي من قيود حريتك: المجلات النسائية

يُعتقد أن أول مجلة متخصصة في شؤون المرأة على الإطلاق كانت The Ladies Mercury التي بدأت في الصدور في المملكة المتحدة عام ١٦٩٣.

وقد سعت المجلة حسب قولها لتغطية "كل الأسئلة اللطيفة الفضولية المتعلقة بالحب والزواج والسلوك والملبس والفكاهة الجنسية للنساء سواء كن عذراوات أو زوجات أو أرامل".

فيما الأكثر احتمالاً هذه الأيام أن تدعي المجلات النسائية المعاصرة أنها تقوم بتغطية شؤون الموضة وأخبار المشاهير رغم أن بعضها بالطبع يعنى بعدد متنوع من الموضوعات الأخرى.

مالكو هذه المجلات ومحرروها قد يجادلون بأن النجاح الذي يحققونه يظهر أنهم يمنحون القراء ما يريدونه.

ومع ذلك يُلقى باللائمة على الهوس المعاصر بالمشاهير في التأثير على الصحة العقلية للشباب وصغار السن. وقد أظهر استطلاع حديث في المملكة المتحدة أن 58 بالمئة ممن تتراوح أعمارهن بين 11-16 عاماً يلومون ثقافة المشاهير باعتبارها دافعاً وراء الضغط الذي يستشعرنه للظهور بمظهر مثالي.