تخلصي من قيود حريتك: خاتم الزواج
- 3 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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في قديم الأزمنة، كان الزواج يعد وسيلة لتشكيل العلاقات القبلية والسياسية قبل ارتباطه الحديث بالحب والرومانسية وفي العديد من الحالات "حفلات الابتزاز" (تحت مسمى حفلات الزفاف).
في المملكة المتحدة يبلغ معدل تكلفة حفل الزفاف نحو 39 ألف دولار أمريكي، كما خلص استطلاع حديث.
ورغم أن خاتم الزواج يستند إلى الربط المصري القديم بالحلقة كرمز للأبدية، فإن أعدادا أقل وأقل من الشركاء في المملكة المتحدة يرغبون في تأكيد شراكتهم بالزواج.
إختر فقرة من القائمة واكتشف كيف قد تعد هذه الفقرة عنوانا للاضطهاد.
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المكياج
"لا يقيم الرجال على أساس خروجهم من الدار دون مكياج."إقرأ المزيد عن المكياج
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الأزياء غير المريحة
"لا استطيع استيعاب سبب ارتداء الناس لهذه الأزياء. فإنها مؤلمة وغير عملية وقد تسبب ضررا دائما للجسم."إقرأ المزيد عن الأزياء غير المريحة
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الطهو المنزلي
"ضقت ذرعا من تطبيع فكرة أن مكان المرأة هو المطبخ."إقرأ المزيد عن الطهو المنزلي
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الواجبات المنزلية
"المساواة تبدأ من الأسرة، ولذا فعليكم النهوض والبدء بالتنظيف أيها الرجال."إقرأ المزيد عن الواجبات المنزلية
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ثقافة تبجيل المشاهير
"لكافة العارضات نفس المقاييس البدنية، ويبدو البؤس عليهن - إنه أمر يثير السأم" - وينديإقرأ المزيد عن ثقافة تبجيل المشاهير
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الزواج
"اعتقد أن خاتم الخطبة ظاهرة منافية لفكرة المساواة بين الجنسين، فهو يعني أن المرأة التي ترتدي الخاتم هي ملك لشخص آخر" - ماتيلدإقرأ المزيد عن الزواج
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وسائط التواصل الاجتماعي
"إنه أمر مضر جدا لصحة الشباب العقلية، وعلى الأخص للفتيات. فهم يواجهون باستمرار قيما غير واقعية وخطرة" - روشانإقرأ المزيد عن وسائط التواصل الاجتماعي
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اللعب الموجهة لجنس بعينه
"كل الألعاب والدمى الموجهة لجنس بعينه تومئ للفتية والفتيات بأن عليهم التعلق بأشياء بعينها" - أناإقرأ المزيد عن اللعب الموجهة لجنس بعينه
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فقرة مكافأة
ما هي عناوين الإضطهاد؟ استكشف اسلوب التفكير الكامن خلف سلة قمامة الحرية واقترح عنوانك الخاص.إقرأ المزيد عن فقرة مكافأة
فقد سجلت معدلات الزواج في ٢٠١٥ أدنى مستوى لها حيث عزى مراقبون ذلك إلى ارتفاع معدلات الطلاق والرغبة في العيش بلا قيد الزواج واحتمال التكلفة الباهظة لحفلات الزفاف.
أما في الولايات المتحدة فتتراجع معدلات الطلاق إلا أنه تم ربط هذا التغيير بحقيقة أن أعدداً أكبر من الشركاء يتريثون كي يتزوجوا في سنٍ متقدمة.