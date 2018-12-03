تخلصي من قيود حريتك: خاتم الزواج

في قديم الأزمنة، كان الزواج يعد وسيلة لتشكيل العلاقات القبلية والسياسية قبل ارتباطه الحديث بالحب والرومانسية وفي العديد من الحالات "حفلات الابتزاز" (تحت مسمى حفلات الزفاف).

في المملكة المتحدة يبلغ معدل تكلفة حفل الزفاف نحو 39 ألف دولار أمريكي، كما خلص استطلاع حديث.

ورغم أن خاتم الزواج يستند إلى الربط المصري القديم بالحلقة كرمز للأبدية، فإن أعدادا أقل وأقل من الشركاء في المملكة المتحدة يرغبون في تأكيد شراكتهم بالزواج.

فقد سجلت معدلات الزواج في ٢٠١٥ أدنى مستوى لها حيث عزى مراقبون ذلك إلى ارتفاع معدلات الطلاق والرغبة في العيش بلا قيد الزواج واحتمال التكلفة الباهظة لحفلات الزفاف.

أما في الولايات المتحدة فتتراجع معدلات الطلاق إلا أنه تم ربط هذا التغيير بحقيقة أن أعدداً أكبر من الشركاء يتريثون كي يتزوجوا في سنٍ متقدمة.