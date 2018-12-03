تخلصي من قيود حريتك: غير ذلك؟

مشروعنا "تخلصي من قيود حريتك" هي رؤية رقمية لاحتجاج شهير قامت به النسويات عام ١٩٧٨. نسأل من خلاله النساء من مختلف أنحاء العالم عن الأشياء التي يشعرن أنها تشكل عوائق في سبيل عيشهن حياتهن كما يرغبن.

الأشياء التي تظهرها لعبتنا الرقمية تم اقتراحها من قبل قرائنا ومستمعينا ويمكنكم أن تقرأوا المزيد عن أي منها من خلال سحبها إلى حاوية النفايات الرقمية ثم النقر على الزر لاكتشاف المزيد. ولكننا ما نزال نبحث عن مقترحاتكم. هل تودون إضافة الملابس الدينية وملابس الأطفال المحددة لجنس دون الآخر وكشوفات أجور العمل التي تمثل الفجوة في الرواتب بين الجنسين، كلها كانت مقترحات رائجة واليكم هنا مقترحات أخرى:

مُعدّل الصور

يعد أحد أكثر الجوانب المثيرة للجدل في الإعلانات ووسائل التواصل الاجتماعي. إنه تقنية لتعديل الصور تستخدم غالباً من أجل جعل الأشخاص يبدون أكثر نحافةً كما تغطي تفاصيل أخرى. بعض الممثلات مثل "جميلة جميل" التي تم اختيارها لتكون في قائمة بي بي سي للنساء المئة الأكثر تأثيراً - تشترط على محرري المجلات عدم تعديل صورتها. وذلك لأن هؤلاء المشاهير قلقون من احتمال رسم توقعات جسدية غير واقعية في أذهان جماهيرهم. إلا أن إحصاءات من عام ٢٠١٥ أظهرت أن أكثر من نصف المستخدمين يلجأون إلى تعديل صورهم على وسائل التواصل الاجتماعي فهل يعني ذلك بأننا على ذات القدر من السوء الذي تمارسه المجلات؟

المنظمات العائلية

هي تلك الروزنامات التي تتضمن عمودا لكل فرد من العائلة أو مدونات اليوميات التي تتوقع من الأم أن تتابع مواعيد كل أفراد العائلة. إنها إشارة الى أن المرأة يجب أن تأخذ على عاتقها ما تصفه النسويات بـ "العبء الذهني" أي العمل المرهق المتعلق بالتفكير في الأعمال المنزلية وتذكر ما يتعين عمله. ومع ذلك يقول العديد من الأمهات إنه على الرغم من ترويجها بهذه الطريقة فإنها مفيدة في إدارة المهام التي يشعرن أنه لا مفر منها كجزء من الأمومة.

النسوية

البعض عارض فكرة "تخلصي من قيود حريتك" في المقام الأول والبعض لا يتفق مع فكرة النضال النسوي بالمجمل. يعتقد هؤلاء أن مفهوم "النسوية" قد جاوز الحدود أو أنه لا يخدم النساء من خلال ممارسة الضغط عليهن كي يتركن أطفالهن في المنزل ويذهبن للعمل.

أربطة العنق وأزرار القمصان والبدلات

ليست النساء وحدهن بل هناك الكثير من الرجال ممن قاموا بالتخلص من بعض قطع الملابس.