"مزحة إرهابية" تُكلّف مسافرا هنديا رحلة الطائرة

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احتجزت السلطات في الهند أحد ركاب رحلة جوية داخلية، وذلك بعد أن صوّر نفسه ثم كتب تعليقا مصاحبا للصورة به كلمة "إرهابي".

وتشير تقارير إلى أن يوجيدانت بودار قد غطى نصف وجهه بمنديل وصوّر نفسه وكتب تحت الصورة "إرهابي على متن الطائرة، أدمر قلوب النساء".

ولمح راكب آخر الصورة، فأخبر طاقم الطائرة، التابعة لشركة "جيت أيرويز"، التي كانت بصدد الإقلاع من كولكاتا متجهة إلى مومباي.

وقالت الشرطة إن بودار كان سيرسل الصورة إلى صديق له عبر "سناب تشات".

واضطر الطيار إلى العودة إلى مبنى المطار حتى يتمكن مسؤولو الأمن من احتجاز الراكب.

وفي بيان، قال مسؤولو المطار إنهم احتجزوا بودار، وهو في العشرينات من عمره، بسبب "نشاط مؤذٍ على متن الطائرة"، حيث وجد أنه يستخدم لغة "استُدل عليها كتهديد أمني".

وقال والده لوسائل إعلام محلية إن بودار "كان يمزح".

وتأخر إقلاع الرحلة، التي كان على متنها أكثر من 100 راكب، نحو ساعة ونصف.