حول العالم في أسبوع: طفل يلهو فوق ناطحة سحاب واحتفالات المولد النبوي

  • 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018

مجموعة من أجمل الصور الإخبارية التي رصدتها كاميرات المصورين حول العالم.

  • طفل يلهو فوق زجاج ممر سماوي في بانكوك Soe Zeya Tun/REUTERS

    طفل يلهو في ممر زجاجي للمشاة فوق ناطحة سحاب في تايلاند. ويوجد الممر على ارتفاع 314 مترا من سطح الأرض، ويقع فوق ناطحة السحاب "كينغ باور مهانكون" التي تحوي 78 طابقا في بانكوك.

  • الفنان نيك كاف يقف تحت أشياء معلقة Mark Metcalfe/Getty Images

    الفنان "نيك كاف" خلال افتتاح معرضه "أنتيل" في مدينة سيدني بأستراليا.

  • فتيات باكستانيات RIZWAN TABASSUM/AFP

    فتاة باكستانية مسلمة تشارك في تجمع للاحتفال بذكرى مولد النبي محمد في كراتشي.

  • الغوريللا كيرا Shamil Zhumatov/REUTERS

    الغوريلا "كيرا"، البالغة من العمر 23 عاما، تمسك صغيرها المولود حديثا، في قفص بحديقة حيوانات موسكو.

  • شخص يقف فوق أرفف لتناول كتاب CARL DE SOUZA/AFP

    موظف يختار كتابا من على أرفف المكتبة الملكية البرتغالية في ريو دي جانيرو بالبرازيل. وأسست المكتبة عام 1837 من جانب مجموعة من المهاجرين البرتغاليين، وافتتحت أمام الجمهور عام 1900، وتحوي الكثير من الكتب النادرة والقيمة.

  • طفل يرقد على الأرض أمام قوات مكافحة الشغب المكسيكية Hannah McKay/REUTERS

    طفل يبلغ من العمر 6 سنوات من هندوراس، وهو ضمن قافلة تضم آلاف المهاجرين من أمريكا الوسطى يحاولون الوصول إلى الولايات المتحدة. ويرقد على الأرض أمام قوات مكافحة الشغب المكسيكية، قرب معبر حدودي بين المكسيك والولايات المتحدة.

  • ناتاليا أوسيبوفا تؤدي عرض باليه Jane Barlow/PA

    الراقصة الرئيسية في فرقة الباليه الملكية البريطانية، ناتاليا أوسيبوفا، تؤدي عرضا، خارج مركز المؤتمرات الدولية في أدنبره، حيث تتألق في عرضها الجديد "الأم".

  • طيور النورس محتشدة فوق رجل Anushree Fadnavis/REUTERS

    طيور النورس تحلق فوق رجل على متن قارب بنهر يامونا في نيودلهي بالهند.

  • الرئيس الأمرريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب ERIK S LESSER/EPA

    الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزوجته، ميلانيا، خلال تقليد سنوي بمناسبة عيد الشكر يشمل "العفو عن ديك رومي" حيث يُنقل إلى في معرض "غوبلرز رست" في معهد الفنون التطبيقية في فيرجينيا.

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