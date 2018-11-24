حول العالم في أسبوع: طفل يلهو فوق ناطحة سحاب واحتفالات المولد النبوي

طفل يبلغ من العمر 6 سنوات من هندوراس، وهو ضمن قافلة تضم آلاف المهاجرين من أمريكا الوسطى يحاولون الوصول إلى الولايات المتحدة. ويرقد على الأرض أمام قوات مكافحة الشغب المكسيكية، قرب معبر حدودي بين المكسيك والولايات المتحدة.