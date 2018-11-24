حول العالم في أسبوع: طفل يلهو فوق ناطحة سحاب واحتفالات المولد النبوي
مجموعة من أجمل الصور الإخبارية التي رصدتها كاميرات المصورين حول العالم.
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Soe Zeya Tun/REUTERS
طفل يلهو في ممر زجاجي للمشاة فوق ناطحة سحاب في تايلاند. ويوجد الممر على ارتفاع 314 مترا من سطح الأرض، ويقع فوق ناطحة السحاب "كينغ باور مهانكون" التي تحوي 78 طابقا في بانكوك.
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Mark Metcalfe/Getty Images
الفنان "نيك كاف" خلال افتتاح معرضه "أنتيل" في مدينة سيدني بأستراليا.
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RIZWAN TABASSUM/AFP
فتاة باكستانية مسلمة تشارك في تجمع للاحتفال بذكرى مولد النبي محمد في كراتشي.
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Shamil Zhumatov/REUTERS
الغوريلا "كيرا"، البالغة من العمر 23 عاما، تمسك صغيرها المولود حديثا، في قفص بحديقة حيوانات موسكو.
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CARL DE SOUZA/AFP
موظف يختار كتابا من على أرفف المكتبة الملكية البرتغالية في ريو دي جانيرو بالبرازيل. وأسست المكتبة عام 1837 من جانب مجموعة من المهاجرين البرتغاليين، وافتتحت أمام الجمهور عام 1900، وتحوي الكثير من الكتب النادرة والقيمة.
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Hannah McKay/REUTERS
طفل يبلغ من العمر 6 سنوات من هندوراس، وهو ضمن قافلة تضم آلاف المهاجرين من أمريكا الوسطى يحاولون الوصول إلى الولايات المتحدة. ويرقد على الأرض أمام قوات مكافحة الشغب المكسيكية، قرب معبر حدودي بين المكسيك والولايات المتحدة.
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Jane Barlow/PA
الراقصة الرئيسية في فرقة الباليه الملكية البريطانية، ناتاليا أوسيبوفا، تؤدي عرضا، خارج مركز المؤتمرات الدولية في أدنبره، حيث تتألق في عرضها الجديد "الأم".
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Anushree Fadnavis/REUTERS
طيور النورس تحلق فوق رجل على متن قارب بنهر يامونا في نيودلهي بالهند.
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ERIK S LESSER/EPA
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزوجته، ميلانيا، خلال تقليد سنوي بمناسبة عيد الشكر يشمل "العفو عن ديك رومي" حيث يُنقل إلى في معرض "غوبلرز رست" في معهد الفنون التطبيقية في فيرجينيا.
معرض الصور
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