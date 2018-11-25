انقاذ أطفال حاصرهم ارتفاع المد في كهف بحري باسكتلندا

مصدر الصورة RNLI DUNBAR Image caption انقذ خفر السواحل في دنبار الأطفال العالقين

أنقذ خفر السواحل ثلاثة أطفال بعد أن حوصروا في كهف بحري في إيست لوذيان، بالقرب من إدنبرة باسكتلندا، بسبب ارتفاع المد.

وكان صبي في الثانية عشر وفتاتان في الحادية عشر والثانية عشر يلعبون في كهف "أي كيف" في دنبار باسكتلندا عندما ارتفع المد وبدأت المياه تغمر الكهف.

واتصل الصبي برقم الطوارئ للشرطة قبل أن يتم إخطار خفر السواحل.

وكانت المياه قد ارتفعت إلى كواحل الأطفال عند وصول فرق الإنقاذ إليهم.

وأوصلهم قارب الإنقاذ إلى الساحل حيث انضموا إلى ذويهم.

وقال ضابط خفر السواحل جوناثان ماسترد "فور تلقينا الاتصال، تمكنا من توصيل معدات الإنقاذ سريعا".

وأضاف "يسعدني أن أقول إنه بخلاف الشعور ببعض القلق وابتلال أقدامهم، فإن الأطفال بخير".

وقال "الصبي كان محقا بالاتصال برقم الطوارئ، على الرغم من أننا كنا سنتلقى البلاغ بصورة أسرع إن كان قد طلب خفر السواحل عند الاتصال".