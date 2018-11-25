مناهضة العنف ضد المرأة وراء العلامة الحمراء على وجه كريستيانو رونالدو

  • 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018

بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، نرصد مسيرات شهدتها بعض الدول وكيف تفاعل مسؤولون ورياضيون مع حملة دولية لدعم النساء حول العالم.

  • رونالدو Reuters

    نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، يدعم حملة الأمم المتحدة المناهضة للعنف ضد المرأة.

  • طياني EVN

    رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني في مؤتمر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يضع علامة حمراء على وجهه دعما للحملة الأممية.

  • فرنسا Reuters

    في فرنسا، خرج نحو 50 ألف في احتجاجات السبت، من بينهم هذه المرأة.

  • نساء AFP

    تقول كارولين دي هاس، التي شاركت في تنظيم مظاهرات فرنسا، إن الحضور المكثف صرخة غضب في وجه تصاعد العنف ضد المرأة.

  • مسيرة AFP

    بحسب السلطات الفرنسية، فقد شارك 12 ألف شخص في الاحتجاجات بمدينة ليون، جنوبي البلاد.

  • مسيرات EPA

    في أمريكا الجنوبية، خرجت مئات النساء في الإكوادور، يحملن شعار "نريد أن نعيش".

  • صوت AFP

    هذه المرأة تصرخ لتسمع صوتها عاليا في العاصمة الإيطالية روما.

  • أثينا AFP

    هؤلاء المحتجات في أثينا يستلقين على الأرض في المكان الذي قتل فيه الناشط المتحول جنسيا، زاك كسوتوبولوس، في سبتمبر/ أيلول.

  • كرة Reuters

    لاعب إنترميلانو، راجا نينغولان، في صراع على الكرة مع لاعب فروزينوني، فرانتشيسكو زامبانو

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