مناهضة العنف ضد المرأة وراء العلامة الحمراء على وجه كريستيانو رونالدو
بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، نرصد مسيرات شهدتها بعض الدول وكيف تفاعل مسؤولون ورياضيون مع حملة دولية لدعم النساء حول العالم.
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Reuters
نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، يدعم حملة الأمم المتحدة المناهضة للعنف ضد المرأة.
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EVN
رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني في مؤتمر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يضع علامة حمراء على وجهه دعما للحملة الأممية.
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Reuters
في فرنسا، خرج نحو 50 ألف في احتجاجات السبت، من بينهم هذه المرأة.
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AFP
تقول كارولين دي هاس، التي شاركت في تنظيم مظاهرات فرنسا، إن الحضور المكثف صرخة غضب في وجه تصاعد العنف ضد المرأة.
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AFP
بحسب السلطات الفرنسية، فقد شارك 12 ألف شخص في الاحتجاجات بمدينة ليون، جنوبي البلاد.
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EPA
في أمريكا الجنوبية، خرجت مئات النساء في الإكوادور، يحملن شعار "نريد أن نعيش".
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AFP
هذه المرأة تصرخ لتسمع صوتها عاليا في العاصمة الإيطالية روما.
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AFP
هؤلاء المحتجات في أثينا يستلقين على الأرض في المكان الذي قتل فيه الناشط المتحول جنسيا، زاك كسوتوبولوس، في سبتمبر/ أيلول.
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Reuters
لاعب إنترميلانو، راجا نينغولان، في صراع على الكرة مع لاعب فروزينوني، فرانتشيسكو زامبانو
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