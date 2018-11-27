ترامب: خطة ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي قد تضر بالاتفاقات التجارية مع الولايات المتحدة

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اتفاق رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوربي قد يهدد اتفاقا تجاريا بين أمريكا وبريطانيا.

ولم يحدد ترامب أي جانب من اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي تسبب في شعوره بالقلق ولكنه قال للصحفيين إن اتفاق الخروج "يبدو كاتفاق عظيم للاتحاد الأوروبي".

وأكدت رئاسة الوزراء البريطانية على أن الاتفاق "واضح تماما" أن بريطانيا سيكون لها سياسة تجارية مستقلة حتى تتمكن من توقيع اتفاقات تجارية مع دول في مختلف بقاع العالم.

وواجهت تريزا ماي انتقادات شديدة من أعضاء البرلمان البريطاني لاتفاقها للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأكدت ماي أن الاتفاق يعيد للبريطانيين السيطرة على قوانينهم وأموالهم وحدودهم، وقالت إن أعضاء البرلمان سيصوتون على الاتفاق يوم 11 ديسمبر/كانون الاول.

وبعد ذلك بساعات، قال ترامب للصحفيين قبالة البيت الأبيض "يجب علينا النظر بجدية عما إذا كان سيمكن لبريطانيا أن تعمل في المجال التجاري".

وأضاف "وذلك لأنه في الوقت الحالي إذا نظرت إلى الاتفاق، قد لا يمكنهم التجارة معنا، وهذا لن يكون أمرا جيدا. لا أعتقد أنهم كانوا يقصدون ذلك".

ويبدو أن ترامب قد يؤدي ألا تتمكن بريطانيا من التفاوض على اتفاق تجارة حرة مع الولايات المتحدة.

وردا على ترامب، قال متحدث باسم داوننغ ستريت إن اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق عليها يوم الأحد ستسمح لبريطانيا بتوقيع اتفاق ثنائي مع دول مثل الولايات المتحدة.

وأضاف المتحدث "نحن بالفعل نرسي أسس اتفاق طموح مع الولايات المتحدة عن طريق جماعاتنا للعمل المشترك، التي التقت خمس مرات بالفعل".

وقال جون سوبل، محرر بي بي سي لشؤون أمريكا الشمالية، إن تعليقات ترامب استفزازية، نظرا لأن التجارة "ستستمر بنفس الطريقة كما سبق" للوقت الحالي.

وتمنع قواعد الاتحاد الأوروبي حاليا بريطانيا من ابرام اتفاقات ثنائية قد يراها البعض أنها أكثر ربحية مع الولايات المتحدة.