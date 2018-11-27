مدير حملة ترامب السابق، بول مانافورت، "كذب على أف بي آي"

مصدر الصورة Getty Images Image caption بول مانافورت أدين بالتزوير المالي

قال المحقق الأمركي الخاص، روبرت مولر، إن مدير حملة، دونالد ترامب، السابق، بول مانافورت، كذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) خلال استجوابه مرات عديدة بشأن مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية.

وأدين مانافورت في أغسطس/ آب بالتزوير المالي، عندما كان يعمل مستشارا سياسيا في أوكرانيا.

وعقد بعدها اتفاقا مع الادعاء العام يعترف فيه بتهم أخرى، ويتعاون بموجبه في التحقيق الذي يقوده، روبرت مولر، بشأن "تدخل روسيا" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

ويقول المحامون المدافعون عن مانافورت إنهم يعتقدون أن موكلهم قدم معلومات صحيحة للمحققين، وإنه لم يخرق الاتفاق مع الادعاء العام.

ويعني هذا التطور أن المحقق الخاص مولر ضيع في تحقيقه شاهدا رئيسيا في قضية "تدخل روسيا" في الانتخابات الأمريكية.