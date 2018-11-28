بوتين يتهم نظيرة الأوكراني بوروشينكو بافتعال الأزمة البحرية بين البلدين

مصدر الصورة AFP Image caption كان الرئيس بوتين يتحدث أمام منتدى استثماري عقد في موسكو يوم الأربعاء

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأوكراني بيترو بوروشينكو بمحاولة تلميع صورته أمام الناخبين قبيل الانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها في أوكرانيا في العام المقبل بافتعال مواجهة بحرية مع روسيا في منطقة القرم.

وكان حرس الحدود الروس التابعون لجهاز أمن الدولة قد أطلقوا نيران أسلحتهم يوم الأحد الماضي على قاطرة وزورقين حربيين تابعة لأوكرانيا، قاموا بعدها باحتجاز أطقم السفن الثلاث.

وقال الرئيس الروسي مخاطبا منتدى استثماريا عقد في العاصمة موسكو الأربعاء "كان عليه اتخاذ خطوات تزيد الموقف توترا."

وكان بوروشينكو أعلن فرض الأحكام العرفية لمدة 30 يوما ردا على الأزمة.

ويشمل قرار فرض الأحكام العرفية، والذي صدّق عليه البرلمان الأوكراني، عشر مناطق أوكرانية حدودية، وأوضح الرئيس الأوكراني في مقابلة تلفزيونية بأن البلاد "تواجه خطر اندلاع حرب شاملة مع روسيا،" محذرا مشاهديه "بألا يعتقدوا أن هذه مزحة."

ما الذي يجري في منطقة القرم؟

كان ثلاثة بحارة أوكرانيون على الأقل جرحوا يوم الأحد في تصعيد خطير وقع قرب مضيق كيرش الذي يصل البحر الأسود ببحر آزوف قبالة ساحل شبه جزيرة القرم.

وكانت روسيا قد استولت على شبه جزيرة القرم العائدة لأوكرانيا في عام 2014 وضمتها إلى أراضيها بعد فترة قصيرة.

وكانت السفن الثلاث تبحر من ميناء أوديسا إلى ماريوبول الميناء الأوكراني المهم الواقع على بحر آزوف عندما نشبت مواجهة بينها وبين 4 من الزوارق العسكرية الروسية.

وكان البلدان قد اتفقا في عام 2003 على اقتسام بحر آزوف، ولكن قرار روسيا بنصب جسر عبر مضيق كيرش عقّد الموقف وزاد من التوترات بين الجانبين.

وتقول أوكرانيا إن روسيا تتعمد محاصرة ماريوبول وميناء برديانسك وتمنع السفن من اجتياز مضيق كيرش.

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