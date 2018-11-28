محاكمة صبي بريطاني بعد تداول فيديو لـ"هجوم" على صبي سوري لاجئ

مصدر الصورة Other Image caption الشرطة تقول إن مقطع الفيديو صور في المدرسة

يمثل صبي في الـ16 من عمره أمام المحكمة في بريطانيا، لاتهامه بالاعتداء على صبي سوري لاجئ بعد نشر مقطع فيديو يظهر الاعتداء، تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر في الفيديو الصبي السوري، البالغ 15 عاما، وهو يجرجر على الأرض في مدرسة في مدينة هادرزفيلد، في مقاطعة يوركشاير قبل أن يلقي مهاجمه المياه على وجهه.

وقد صور مقطع الفيديو خلال استراحة الغداء في مدرسة ألموندبيري كوميونيتي، في 25 أكتوبر/تشرين الأول، بحسب ما ذكرته شرطة يوركشاير.

وقالت الشرطة إن الصبي المهاجم، الذي لا يمكن ذكر اسمه لأسباب قانونية، سوف يمثل أمام محكمة للأحداث، في وقت لاحق.

مصدر الصورة Google Image caption الحادثة وقعت في 25 أكتوبر/تشرين الأول

وكانت الشرطة قد قالت بادئ الأمر إنها تحقق في الحادث، بعد ورود تقرير عن حدوث اعتداء كان دافعه عنصريا.

وقد أنشأت مجموعة صفحة لجمع التبرعات على الإنترنت لمساعدة الصبي السوري وأسرته، وتمكن مؤسسو الصفحة من جمع 50.000 جنيه استرليني حتى الآن.