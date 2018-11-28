القبض على طبيب في الهند أجرى عملية قيصرية وهو سكران

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اعتقل السلطات الهندية طبيبا جراحا في ولاية غوجارات بعد إجرائه عملية ولادة قيصرية وهو سكران.

وأُعلنت وفاة الطفل مباشرة بعد العملية، أما الأم فتوفيت بعد ذلك بفترة قصيرة.

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وقالت وسائل الإعلام المحلية إن المستشفى أخبر العائلة بوفاة الطفل في الوقت الذي كانت به الأم، كاميني تشاتشي، تنزف بشدة حين قررت العائلة نقلها إلى مستشفى خاص لكنها توفيت في طريقها إلى هناك.

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وأكدت الشرطة أن نتيجة فحص نَفَس الطبيب، بي جيه لاخاني، كإجراء أولي أثبتت أنه كان بالفعل ثملاً، وتم القبض عليه فوراً.

ولا زال التحقيق قائماً حول ما إذا كان سبب الموت هو الإهمال أم أسباب طبية أخرى. كما شكّل المستشفى، من جهته، لجنة للتحقيق في السبب المباشر لوفاة الأم.

وقالت الشرطة ل بي بي سي إن الطبيب هو مَن استدعى قواتها لطلب المساعدة خوفاً على حياته من انتقام عائلة السيدة.

ويُذكر أن لاخاني هو طبيب رفيع المستوى ويتمتع بخبرة واسعة في مجاله وعمل في مستشفى سونافالا الحكومي أجرى العمليات القيصرية على مدى 15 عاماً.