انتشار فيديو للـ "تهجم" على شقيقة الصبي السوري الذي تعرض لاعتداء في بريطانيا

مصدر الصورة Social media Image caption فيديو آخر يظهر واقعة اعتداء على شقيقة الصبي في نفس المدرسة

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الاعتداء على شقيقة صبي سوري لاجيء في نفس المدرسة التي تعرض فيها شقيقها لاعتداء تورط فيه صبي يبلغ من العمر 16 عاما.

وكان مقطع فيديو الصبي السوري، البالغ 15 عاما، قد أظهر الاعتداء عليه ودفعه على الأرض في مدرسة ألموندبيري كوميونيتي في مدينة هادرزفيلد، في مقاطعة ويست يوركشاير قبل أن يلقي مهاجمه المياه على وجهه.

وفي حادثة منفصلة أظهر مقطع فيديو متداول شقيقة الصبي السوري وهي تتعرض أيضا لاعتداء من جانب طلاب.

وظهرت الفتاة في الفيديو وهي تتعرض للدفع من الخلف ثم دفعها تجاه الحشائش، وشوهدت الفتاة في نهاية المقطع وهي تسقط على الأرض.

وقالت شرطة ويست يوركشاير في بيان : "علمنا بمقطع فيديو يظهر فتاة تتعرض لعملية اعتداء في مدرسة ألموندبيري كوميونيتي".

مصدر الصورة Google Image caption صور مقطع الفيديو الأول الخاص بالصبي خلال استراحة الغداء في مدرسة ألموندبيري كوميونيتي في 25 أكتوبر/تشرين الأول

وأضافت الشرطة :"لم يبلغ أحد الشرطة عن الواقعة، لكننا نتواصل حاليا مع أسرة الفتاة لدعمها".

وقد صور مقطع الفيديو الأول الخاص بالصبي خلال استراحة الغداء في مدرسة ألموندبيري كوميونيتي، في 25 أكتوبر/تشرين الأول، بحسب ما ذكرته شرطة ويست يوركشاير.

وقال والد الطفل، الذي لا يمكن ذكر اسمه لأسباب قانونية، لبي بي سي إن الاعتداء تسبب في حدوث "تعب نفسي شديد" لابنه.

وأضاف :"تحطم ابني نفسيا بسبب ما حدث في الفيديو، وأصبح غير قادر على التركيز في دراسته. ويستيقظ من نومه وهو يصرخ قائلا إنهم يريدون ضربي".

مصدر الصورة Other Image caption أظهر مقطع فيديو الصبي السوري الاعتداء عليه ودفعه على الأرض قبل أن يلقي مهاجمه المياه على وجهه

وقال الصبي في مقابلة خاصة لقناة "آي تي في" الإخبارية إنه أصبح "يشعر بعدم القدرة على الدراسة أو حتى إنجاز واجباته المدرسية".

وقال تريفور باوين، ناظر المدرسة، في خطاب أرسله إلى ولي أمر الطفل :"سلامة ورعاية الطلاب تحتل أولوية لدينا، وأؤكد لكم أن هذا الأمر يؤخذ على محمل الجدية".

وقد دُشنت صفحة على الإنترنت تهدف إلى جمع تبرعات لمساعدة الصبي السوري وأسرته، واستطاع مؤسسو الصفحة جمع أكثر من مائة ألف جنيه استرليني حتى الآن.

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