تويتر يعلق حسابا مزيفا باسم بوتين

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علّق موقع تويتر نشاطات حساب زائف باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينشر باللغة الإنجليزية.

وقال الموقع إنه علّق الحساب @putinRF_eng اعتماداً على شكاوى وصلت من مسؤولين روس تقول إنه لا يتبع لرئيسهم، واستناداً إلى انتهاك هذا الحساب سياسة تويتر التي تقول: "قد يتم وقف الحسابات التي تنتحل شخصية ما بطريقة خادعة ومضللة كلياً".

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وتم إنشاء هذا الحساب عام 2012 ويقوم بنشر الروابط الرسمية فقط لمناسبات ظهور بوتين الإعلامية، واستطاع حصد ما يقرب من المليون متابع. وكان هؤلاء يعتقدون أن الحساب حقيقي وقالوا إنه كان يعرض تقارير من بي بي سي وغيرها ما أوقعهم في الفخ رغم أن الكرملين لديه حساب رسمي على الموقع، ولم يتضح بعد من هو الشخص الذي أنشأ هذا الحساب.

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وهذه ليست المرة الأول التي يقوم فيها مستخدمون بإنشاء حسابات وهمية لشخصيات عامة، ففي بداية هذا العام، كان هناك حساب باسم رجل الأعمال الأمريكي وارين بافيت وحصد أكثر من مليوني إعجاب على تغريدة فيها خطاب تحفيزي للشباب، لكن ما وشى بالحساب هو عدم وجود الإشارة الزرقاء التعريفية إلى جانب اسمه وكذلك خطأ ورد في كتابة الاسم.