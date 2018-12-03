في القرن الحادي والعشرين، ما الأشياء التي تعوق بلوغ المرأة ما تطمح إليه؟

مشروع "تخلصي من قيودك" هو رؤية رقمية لاحتجاج شهير قامت به النسويات عام ١٩٧٨. نسأل من خلاله النساء من مختلف أنحاء العالم عن الأشياء التي يشعرن أنها تعد عوائق في سبيل عيشهن حياتهن كما يرغبن.