قاتل النساء يعترف بـ 90 جريمة ارتكبها على مدى عقود

مصدر الصورة Wise County Jail

بدأت تحقيقات جديدة مع المجرم الأمريكي صموئيل ليتل الذي يبلغ من العمر 78 عاماً، والمحكوم أصلاً بالسجن مدى الحياة منذ عام 2014، بعد اعترافه بارتكاب 90 جريمة على مدى أربعة عقود مضت.ويقوم مكتب التحقيقات الفيدرالية، والذي يقول إن ليتل من أخطر القتلة في تاريخ أمريكا، بالتحقيق في تلك الجرائم القديمة التي نُسبت وقتها لمجهول.

جاء الاعتراف بعد تحويل المجرم إلى برنامج خاص بالسلوك الإجرامي العنيف "في كاب ViCAP" يهدف إلى تحليل نفسية مرتكبي جرائم العنف والانتهاكات الجنسية، ثم مشاركة المعلومات مع الهيئات القانونية المحلية للوصول لحل القضايا التي أُسندت لمجهول.

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وتقول كريستينا بالازولو، محللة لدى البرنامج، إن المُدان بثلاثة أحكام بالسجن مدى الحياة منذ أربع سنوات عن قتله ثلاث نساء بين عامي 1987 و 1989، تجاوب بالاعتراف بجرائمه لأنه أراد تغيير مكان سجنه حسبما قال لهم.

وأضافت أنه ذكر أثناء مقابلاته مع الفريق المتخصص عدد الجرائم وأماكن وقوعها في مدن وولايات مختلفة مثل ميسيسبي وأوهيو وأريزونا ولاس فيغاس وغيرها.

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وقد تم بالفعل التأكد من أنه المسؤول عن 34 منها حتى الآن، ولا يزال التحقيق بالقضايا الأخرى قائماً لإثبات الجُرم.

وكانت أغلب الجرائم التي ارتكبها ليتل بحق نساء قتلهن في عدة مدن وولايات أمريكية منذ عام 1970 وحتى 2005، وتدل التحقيقات أنه يستهدف النساء الضعيفات والمتورطات في أعمال البغاء وإدمان المخدرات، وأنه يضربهن ويخنقهن ثم يتخلص من جثثهن.

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ويقول تقرير صادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالية إن الطرق التي اتبعها ليتل في القتل توحي أنها حوادث وليست جرائم. فلم يكن هنالك آثار للطعن أو إصابات ناتجة عن إطلاق الرصاص، بل كانت تبدو وكأنها نتيجة جرعات زائدة من المخدرات أو الحوادث أو حالات وفاة طبيعية.

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وحدثت أغلب هذه الجرائم حدث بين سبيعينات وثمانينيات القرن الماضي حين لم تكن تقنية تحليل الحمض النووي متاحة لقوات الشرطة في التحقيقات.

ولدى ليتل سجلّ إجرامي حافل بقضايا أخرى تتضمن الاغتصاب وعمليات السطو المسلح وتعاطي المخدرات.

وأشار مكتب التحقيق الفيدرالي إن المجرم في صحة سيئة ومن المرجح أن يقضي ما تبقى من حياته في سجن تكساس الآن بعدما نُقل من سجن كاليفورنيا.