مصدر الصورة PA Image caption الطيار الياباني كاتسوتوشي جيتسوكاوا فشل في اختبار التنفس، قبل موعد الرحلته

تلقى طيار ياباني حكما بالسجن لمدة 10 أشهر، بعد أن أظهر تحليل أنه تجاوز الحد المسموح به لتناول المشروبات الكحولية، بتسعة أضعاف، وذلك قبيل قيادته طائرة ركاب من مطار هيثرو في لندن.

وأدان القاضي فيليب ماتيوس الطيار جيتسوكاوا، البالغ من العمر 42 عاما، قائلا إن احتمال قيادته طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية اليابانية "أمر مروع لدرجة لا يمكن تصورها".

وحكم على جيتسوكاوا، الذي ليس له محل سكن ثابت، بالسجن عشرة أشهر، من جانب محكمة ايسلورث كراون في بريطانيا.

وقال جيتسوكاوا إنه يشعر بـ"وصمة عار".

وألقي القبض على الطيار في 28 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في المطار بعد أن فشل في اختبار للتنفس، قبل نحو 50 دقيقة من موعد إقلاع طائرته إلى طوكيو حيث كان من المقرر أن يكون مساعدا لقائدها.

وأظهرت نتيجة تحليل، خضع له الطيار، عن وصول درجة الكحول في دمه إلى 189 ملليغراما لكل 100 ميلليلتر من الدم، بينما الحد المسموح به قانونا للطيار هو 20 ميلليغراما.

يذكر أن الحد المسموح به للطيارين في انجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية هو 80 ميلليغراما، لكل 100 ميلليلتر من الدم.

وأقر جيتسوكاوا بأنه أدى وظيفة ملاحية، بينما كان تحت تأثير الكحول.

"عواقب كارثية"

وصف القاضي فيليب ماتيوس مساعد الطيار، الذي فقد وظيفته منذ ذلك الحين، بأنه كان "ثملا للغاية"، قبيل رحلة 28 أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي.

مصدر الصورة PA Image caption اعتذر "ياسوهيرو كيكوتشي" نائب رئيس شركة الخطوط الجوية اليابانية خارج ساحة المحكمة، وقال إن زملاء الطيار لم يتستروا على تصرفاته

وقال القاضي: "احتمال أن تتولى قيادة تلك الطائرة أمر مروع، لدرجة لا يمكن تصورها. العواقب المحتملة بالنسبة لهؤلاء الذين على متن الطائرة كارثية".

وضبط جيتسوكاوا، بعد أن لاحظ أفراد الأمن أن رائحة الكحول تخرج من فمه، وأنه يبدو ثملا وأن "عينيه لامعتان". ولاحظ ضابط في وقت لاحق أنه يعاني "صعوبة في الوقوف مستقيما".

وأشار القاضي إلى أن جيتسوكاوا وضع زملاءه في موضع، إما أن "يتستروا عليه"، أو يبلغوا عنه رؤساءهم.

وخارج مقر المحكمة، نفى نائب رئيس شركة الخطوط الجوية اليابانية "ياسوهيرو كيكوتشي" أن يكون زملاء الطيار قد تصرفوا بطريقة غير مناسبة.

وقال: "نحن كمؤسسة، سنعمل معا من أجل منع تكرار مثل هذه الحادثة مرة أخرى".

وكانت الطائرة التي يفترض أن يساعد جيتسوكاوا في قيادتها، وهي من طراز بوينغ 777، تقل 244 راكبا، وغادرت مطار هيثرو متوجهة إلى طوكيو، متأخرة عن موعدها بنحو 69 دقيقة.

مصدر الصورة PA Image caption صورة لكاميرات المراقبة تظهر الطيار جيتسوكاوا وقت القبض عليه

وقال بيل ايملين جونز، محامي جيتسوكاوا، إن الأخير كان مكتئبا، و"يبدو أنه استخدم الكحول كوسيلة للتطبيب الذاتي".

وأضاف أن الطيار يشعر بـ"وصمة عار"، ويرغب في الاعتذار لشركة الطيران والمسافرين ولعائلته، "عن العار الذي تسبب لهم فيه".

وفي وقت سابق من العام الجاري، قالت شركة الخطوط الجوية اليابانية إنها ستفعِّل نظاما جديدا، للكشف عن نسبة تعاطي الكحول في المطارات بالخارج.

ومنذ أغسطس/ آب من عام 2017، كان هناك 19 حالة لطيارين بالشركة فشلوا في اختبارها للكشف عن الكحول، وذلك حسبما أكدت الشركة اليابانية.