ترامب يلغي اجتماعا مع بوتين في قمة العشرين

مصدر الصورة Getty Images Image caption قادة الدول العشرين في الصورة الرسمية للقمة

عقد قادة دول مجموعة العشرين في الأرجنتين بعد ظهر اليوم اجتماعاً عاماً، على أن تعقبه سلسلة من الاجتماعات الثنائية.

وألغى الرئيس الامريكي دونالد ترامب لقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين احتجاجاً على احتجاز روسيا سفنا تابعة للبحرية الأوكرانية.

ومن المعتقد أن يكون موضوع تغير المناخ أحد أكبر العقبات أمام بيان مشترك يتفق عليه جميع الأطراف يوم السبت في ختام القمة التي تعقد في بوينس آيريس وسط أزمة تجارية بين الولايات المتحدة والصين وتوتر جديد بين روسيا وأوكرانيا.

عندما قال ماكرون لمحمد بن سلمان: أنت لا تنصت لي مطلقا

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قوله إنه سيرفض التوقيع على اتفاق تجاري مع كتلة ميركوسور في أمريكا الجنوبية إذا انسحب الرئيس البرازيلي بول بولسونارو من اتفاق باريس للمناخ.

واتخذت اجراءات أمنية مشددة في بوينس آيريس التي تستضيف اجتماع مجموعة العشرين، كما أعلن يوم الجمعة، الذي شهد افتتاح الاجتماع، عطلة رسمية في البلاد، وقد أغلق حي الأعمال الرئيسي في المدينة.

وكان ترامب قبل الافتتاح الرسمي للقمة، قد وقع اتفاقية للتبادل التجاري مع زعماء كندا والمكسيك.

ووصف ترامب الاتفاقية الثلاثية (USMCA) التي ستحل محل اتفاقية التجارة الحرة Nafta ، بأنها "ربما تكون أكبر صفقة تجارية على الإطلاق". وقال "ستستفيد منا جميع بلداننا بشكل كبير".

ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الصيني شي جينبينغ السبت، لكن ثمة شكوكاً بشأن الإعلان عن أي اتفاق حول الحرب التجارية بين البلدين.

وتقول الصين إنها تأمل في أن تتحلى الولايات المتحدة بـ"الإخلاص" في المحادثات التجارية بين الجانبين على هامش القمة.

ويشارك في القمة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الذي يسعى لتحسين صورته دوليا عقب أزمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وقد التقى اليوم برئيس كوريا الجنوبية مون جيه- إن، ورئيس المكسيك إنريكي بينيا نييتو.

كما التقى ولي العهد السعودي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش القمة.

مصدر الصورة Getty Images Image caption ماكرون أبلغ محمد بن سلمان أن الأوروبيين سيصرون على اشتراك خبراء دوليين في التحقيقات بمقتل جمال خاشقجي

وقال مسؤول بقصر الإليزيه الجمعة إن الرئيس الفرنسي أبلغ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن الأوروبيين سيصرون على اشتراك خبراء دوليين في التحقيقات الخاصة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأضاف المسؤول أنه خلال محادثة استمرت خمس دقائق على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين نقل ماكرون رسائل "حازمة جدا" لولي عهد السعودية فيما يتعلق بمقتل خاشقجي وضرورة إيجاد حل سياسي للوضع باليمن

كما قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إنها ستلتقي الأمير السعودي خلال القمة، وستبلغه بـ"رسالة واضحة" بشأن مقتل خاشقجي، مؤكدة ضرورة إجراء "تحقيق شامل وشفاف فيما حدث، ومحاسبة المسؤولين عن الحادث".

وكانت انتقادات دولية واسعة وجهت للسعودية عقب قتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، لكن الرياض تنفي علاقة بن سلمان بالأمر