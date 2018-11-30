ترامب يدافع عن صفقاته التجارية مع روسيا بعد اعتراف محاميه السابق بالكذب

مصدر الصورة Reuters Image caption ترامب أكد إلغاء مشروع عقاري في روسيا من أجل تولي الرئاسة

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن الصفقات والأعمال التجارية مع روسيا قبل توليه الرئاسة، وكرر وصفه للتحقيقات الجارية حول تدخل روسيا في الانتخابات بأنها لا طائل منها وتشبه "مطاردة ساحرة".

جاء هذا تعليقا على اعتراف محاميه السابق مايكل كوهين، يوم الخميس، بالكذب على الكونغرس حول صفقة عقارية كان يخطط لها ترامب مع موسكو.

وقال ترامب في سلسلة تغريدات على تويتر، يوم الجمعة من الأرجنتين: "الصفقات كانت قانونية جدا"، وأكد أنه لم يقدم أي أموال وتخلى عن المشروع.

وتجري حاليا تحقيقات من خلال مدعي خاص في مزاعم حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016، لصالح ترامب ضد المرشحة السابقة هيلاري كلينتون.

ولا توجد أدلة قوية حتى الآن تشير إلى تواطؤ بين حملة ترامب الانتخابية وموسكو، ويواصل الرئيس الأمريكي انتقاد وإدانة التحقيق.

"الجاسوسة" الروسية بوتينا المولعة بالسلاح

الرئيس الأمريكي يقر بلقاء ابنه بمحامية روسية في برج ترامب

ويشارك ترامب حاليا في قمة العشرين في الأرجنتين، وألغى اجتماعا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بسبب تصاعد التوتر مع أوكرانيا واحتجاز روسيا ثلاث سفن حربية أوكرانية، الأسبوع الماضي.

ماذا كتب ترامب على تويتر؟ ولماذا؟

واصل الرئيس دفاعه الذي بدأ يوم الخميس، بعد اعتراف محاميه السابق كوهين بالكذب على الكونغرس.

وقال كوهين إنه كذب في إفادة مكتوبة قدمها للكونغرس عن خطط مؤسسة ترامب لبناء ناطحة سحاب في العاصمة الروسية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @realDonaldTrump Oh, I get it! I am a very good developer, happily living my life, when I see our Country going in the wrong direction (to put it mildly). Against all odds, I decide to run for President & continue to run my business-very legal & very cool, talked about it on the campaign trail... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨

وأقر كوهين بأن المفاوضات حول المشروع استمرت لفترة أطول خلال 2016، العام الذي شهد الانتخابات الأمريكية، مكذبا بذلك المعلومات التي قالها من قبل عن انتهاء المفاوضات في وقت مبكر قبل إجراء الانتخابات.

وعلق ترامب على تويتر: "أنا مطور عقاري ناجح جدا أعيش حياتي بسعادة، بينما أرى بلدي يسير في الاتجاه الخاطئ (وهو أقل وصف ممكن)".

وتابع :"رغم كل الصعوبات قررت الترشح للرئاسة ومواصلة إدارة أعمالي بشكل قانوني جدا وبارتياح، وتحدثت عنها خلال الحملة الانتخابية..فكرت قليلا في تشييد مبنى في مكان في روسيا، لم أخصص أي مبلغ، ولم أقدم ضمانات ولم أنفذ المشروع، مطاردة ساحرة!".

ووصف ترامب محاميه كوهين، يوم الخميس، بأنه "شخص ضعيف وليس ذكيا جدا".

وقال: "ورط نفسه في اتهام كبير قد يفضي إلى السجن. ويحاول تقليل عقوبة السجن باختلاق هذه القصة".

وأضاف ترامب "إنه (كوهين) يكذب عن مشروع يعرفه الجميع. أعني، نحن منفتحون جدا حياله (الحديث عنه)".

ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز التحقيق في التواطؤ الروسي بأنه "خدعة مطاردة ساحرة روسية".

وأضافت: "لسوء الحظ، قد يؤدي هذا إلى تقويض علاقتنا مع روسيا".

كيف كان كوهين مفيدا في التحقيقات حول روسيا؟

قال كوهين ذات مرة إنه مخلص لترامب بشدة ومستعد للموت من أجله "تلقي رصاصة بدلا منه"، وحتى الاعتراف الأخير كان غير مهم لتحقيقات التدخل الروسي في الانتخابات، الذي يقوم عليه المحقق الخاص روبرت مولر.

ووجه مولر بالفعل اتهامات جنائية ضد مجموعة من مساعدي ترامب السابقين ومن كانوا على علاقة به، بينهم مايكل فلين، مستشار ترامب السابق للأمن القومي، بجانب شخصيات ومؤسسات روسية.

مصدر الصورة Getty Images

وتتمحور القضية حول معرفة حقيقة تدخل روسيا لتقويض حملة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، ومدى تورط حملة ترامب في هذا.

وألقت شهادة كوهين الضوء على إمبراطوية ترامب التجارية وحجم علاقاتها مع روسيا. وواصل ترامب إصراره على عدم وجود أية علاقات مالية في روسيا.

وقدم الرئيس نفسة إفادة مكتوبة إلى المحقق مولر، أجاب خلالها على أسئلة التحقيق، والتي ستكون بمثابة سند مهم مع شهادة كوهين الأخيرة.

وأدين كوهين بالفعل في ثمانية اتهامات جنائية، منها التهرب الضريبي والاحتيال المصرفي وانتهاك القانون في تمويل الحملة.

ما هي المشكلات القانونية التي قد يواجهها ترامب؟

يقول محامو ترامب إن الإفادة التي قدمها إلى مولر عن صفقاته العقارية في موسكو، تتطابق بشكل أساسي مع ما يقوله كوهين حاليا لمكتب المدعي الخاص.

إذا لم يكن هناك تطابق، أو كان هناك دليل ملموس (لدى المحققين) يكشف عدم صدق أي من الإفادات الخطية الأخرى التي قدمها الرئيس تحت القسم، فإن ترامب قد يواجه مشكلة قانونية.

لكن ما نوع المشكلة بالضبط يظل هذا سؤال مفتوح بلا إجابة. يعتبر الكذب على المحققين الفيدراليين جريمة اعترف بها العديد من شركاء ترامب وتمت إدانتهم. ومع ذلك، هناك جدل مستمر حول ما إذا كان من الممكن مقاضاة رئيس بسبب هذه التجاوزات أثناء وجوده في منصبه.

على أقل تقدير، إذا كان هناك دليل على أن ترامب قد كذب تحت القسم، يمكن أن يقدم مولر النتائج إلى الكونغرس، والتي يمكن استخدامها بعد ذلك كأساس لإجراءات عزله من منصبه.