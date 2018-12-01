قمة العشرين: الصين والهند وروسيا وجنوب أفريقيا تصدر تحذيرا مشتركا ضد الحمائية التجارية

مصدر الصورة Getty Images Image caption صعد زعماء الدول الأعضاء إلى المنصة الرئيسية واتخذوا مواقعهم للصورة الجماعية التقليدية

أصدرت الصين والهند وروسيا وجنوب أفريقيا تحذيرا مشتركا ضد الحمائية التجارية في قمة العشرين المنعقدة في بوينس آيريس في الأرجنتين.

وقالت المجموعة أيضا إنه يجب أيضا تقوية منظمة التجارة العالمية.

وعلى الرغم من أن عدم ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإسم، يبدو أن الانتقادات الرئيسية للمجموعة كانت موجهة ضده.

وقال الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، رئيس الدولة المضيفة، إن الحل هو "الحوار، الحوار، الحوار"، ودعا إلى رسالة واضحة للمسؤولية المشتركة.

وألغى ترامب اجتماعا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا.

وما زالت توجد خلافات كبيرة بشأن التغير المناخي والتجارة ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وتمثل مجموعة العشرين، المكونة من 19 من أكبر الدول الصناعية في العالم والاتحاد الأوروبي، 85 في المئة الانتاج الاقتصادي للعالم وثلثا سكان العالم.

وتمثل اجتماعات مجموعة العشرين، التي بدأت عام 2008، فرصة لأعضائها لتطوير السياسات الدولية المتعلقة بالقضايا الرئيسية في العالم، ولكن الكثير من القرارات الرئيسية ستتخذ في اجتماعات ثنائية.

وتشهد وينس آيريس إجراءات أمنية مشددة، مع إعلان الجمعة عطلة رسمية وإغلاق منطقة الأعمال الرئيسية في المدينة.

ما الذي نعرف من الأحاديث الافتتاحية؟

مصدر الصورة Reuters Image caption تشهد وينس آيريس إجراءات أمنية مشددة، مع إعلان الجمعة عطلة رسمية

صعد زعماء الدول الأعضاء إلى المنصة الرئيسية واتخذوا مواقعهم للصورة الجماعية التقليدية.

ووقف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على طرف الصورة، بعيدا عن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

وهذا أول اختبار دبلوماسي لولي العهد السعودي منذ مقتل خاشقجي، المعارض لبعض سياسات الحكومة السعودية. وأنحت السعودية باللائمة على "عملاء مارقين" في مقتله، ولكن الشكوك تحوم حول ولي العهد السعودي.

وتبادل الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون حديثا جانبيا مدته خمس دقائق مع ولي العهد السعودي، وقال مسؤولي فرنسي إن ماكرون أبلغ في تلك الدقائق رسالة "حاسمة للغاية" لولي العهد السعودي بشأن مقتل خاشقجي.

وقالت وسائل الإعلام السعودية إن ترامب "أجرى لقاءا وديا" مع ولي العهد السعودي. وقال متحدث باسم داونننغ ستريت إن رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي "أكدت على أهمية ضمان محاسبة المسؤولين عن مقتل خاشقجي المروع".

ما الذي سيحدث على الهامش؟

وبالتأكيد ستجري لقاءات ثنائية وثلاثية، ولكن أحد أهمها لن يعقد.

وقال ترامب إنه لن يلتقي بوتين لأن روسيا ألقت القبض على 24 بحارا أوكرانيا وثلاث سفن أوكرانية في البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم.

وقال ترامب الجمعة "لا نحب ما حدث. لا أحد منا يرضيه ما حدث".

وقال ديميتري بسكوف، المتحدث باسم بوتين إن موسكو تاسف على قرار الرئيس الأمريكي".