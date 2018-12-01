بالصور: محطات رئيسية في حياة الرئيس الأمريكي الراحل جورج بوش الأب

  • 1 ديسمبر/ كانون الأول 2018

مجموعة من الصور ترصد أبرز المحطات في حياة الرئيس الأمريكي الراحل جورج بوش الأب الذي شغل منصبي مدير الاستخبارات المركزية ونائب الرئيس قبل أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة.

  • بوش AFP

    تاريخ جورج بوش الأب في الجيش، مهد له الطريق إلى عالم السياسة، خاصة أن والده أيضا كان من رجال الدولة. وفي الستينات من القرن الماضي، فاز بمقعد في مجلس النواب. وكانت زوجته باربرا أكثر ليبرالية منه في السياسة، لكنها ساندته بقوة في الحملة الانتخابية.

  • بوش White House

    ارتقى في المناصب السياسية بسرعة، فشغل مناصب دبلوماسية في فترة الرئيس، ريتشارد نيكسون، ثم عينه الرئيس، جيرالد فورد، عام 1976 مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية.

  • بوش Hulton Archive

    سعى في الثمانينات للترشح للرئاسة باسم الحزب الجمهوري، ولكنه انهزم أمام الرئيس، رونالد ريغان. وشغل منصب نائب الرئيس في تلك الفترة.

  • بوش Orlando Sentinel/Getty Images

    ساعدته معرفته لدواليب الحكم من الداخل في الفوز بالانتخابات الرئاسية عام 1988، وسلمه رونالد ريغان مقاليد الرئاسة.

  • بوش Diana Walker/Time Life Pictures/Getty Images

    لعل أبرز نجاحات جورج بوش الأب كانت في السياسة الخارجية، إذ يحسب له دوره في استعادة مكانة الولايات المتحدة دوليا، وفي تضميد جراح حرب فيتنام.

  • بوش AFP

    عندما بدأت الشيوعية تنهار في وسط وشرقي أوروبا، ساهم جورج بوش الأب في تحسين العلاقات مع ميخائيل غورباتشوف والاتحاد السوفييتي، الذي كان سلفه، رونالد ريغان، يسميه "امبراطورية الشر".

  • بوش Presidential Library

    سياسة جورج بوش الأب الخارجية عرفت في النهاية بشنه حرب الخليج الأولى.

  • بوش AFP

    لكنه ذهب ضحية سياساته الداخلية عام 1992، وخسر سباق الرئاسة أمام بيل كلنتون.

  • بوش Getty Images

    لم ينته حكم عائلة بوش مع ذهاب جورج بوش الأب، فقد فاز ابنه جورج دبليو بوش بالرئاسة عام 2000 وخدم لفترتين رئاسيتين.

  • بوش AFP

    واصل جورج بوش الأب نشاطه في الحياة السياسية الأمريكية ومنحه الرئيس، باراك أوباما، وسام الحرية الأمريكي عام 2011.

  • بوش Getty Images

    في أبريل/ نيسان 2018 توفيت زوجته، باربرا بوش، عن 92 عاما.

  • بوش Office of George H W Bush/REUTERS

    شعر جورج بوش الأب بالمرض مباشرة بعد دفنه زوجته في تكساس، حيث أخذت له هذه الصورة مع ثلاث رؤساء أمريكيين سابقين وزوجاتهم. وتظهر في الصورة سيدة أمريكا الأولى، ميلانيا ترامب. لكن زوجها الرئيس، دونالد ترامب، لم يحضر المراسم التي دعي لها الحضور بصفة شخصية.

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