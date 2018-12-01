تاريخ جورج بوش الأب في الجيش، مهد له الطريق إلى عالم السياسة، خاصة أن والده أيضا كان من رجال الدولة. وفي الستينات من القرن الماضي، فاز بمقعد في مجلس النواب. وكانت زوجته باربرا أكثر ليبرالية منه في السياسة، لكنها ساندته بقوة في الحملة الانتخابية.