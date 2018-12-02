بالصور: حول العالم في أسبوع

وزير الآثار المصري خالد العناني، يشارك في فتح تابوت فرعوني كامل وبداخله مومياء، لم يتم العبث به من قبل، بعد اكتشافه في الضفة الغربية لنهر النيل شمال مدينة الأقصر جنوبي مصر.