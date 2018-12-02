بالصور: حول العالم في أسبوع
مجموعة من أهم الصور التي التقطتها عدسات الصحافة العالمية خلال الأسبوع الماضي.
-
KIM KYUNG-HOON / REUTERS
سيدة من هندوراس ماريا ميزا، تهرب مع طفلتيها خوفا من قنابل الغاز التي أطلقتها القوات الأمريكية على طالبي اللجوء أمام الجدار الحدودي الفاصل بين الولايات المتحدة والمكسيك.
-
LEON NEAL / GETTY IMAGES
أحد المتخصصين في صيانة الآثار يعمل على أحد الأعمدة المستنسخة من مجموعة النصب التذكاري لعمود (تراجان الروماني)، أثناء مؤتمر صحفي في متحف فيكتوريا وألبرت في لندن.
-
NOEL CELIS / AFP
نشطاء يحرقون دمية مشوهة لوجه الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، بالقرب من السفارة الأمريكية في مانيلا، أثناء إحياء الذكرى 155 لميلاد الزعيم الثوري أندريس بونيفاسيو.
-
BULENT KILIC / AFP
شرطية تركية من قوات مكافحة الشغب تمنع نساء ونشطاء مطالبين مناصرين للمرأة من الوصول إلى ميدان تقسيم في مدينة اسطنبول، في اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة.
-
AFP
أم يمنية تدعى نادية نحاري تحمل طفلها عبدالرحمن ( 5 سنوات)الذي يعاني من سوء تغذية حاد ،ولا يزيد وزنه عن 5 كيلوغرامات في عيادة طبية بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة.
-
KHALED DESOUKI / AFP
وزير الآثار المصري خالد العناني، يشارك في فتح تابوت فرعوني كامل وبداخله مومياء، لم يتم العبث به من قبل، بعد اكتشافه في الضفة الغربية لنهر النيل شمال مدينة الأقصر جنوبي مصر.
-
OWEN HUMPHREYS / PA
راكب أمواج بريطاني يستعرض مهارته على شواطئ بريطانيا.
-
LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP
نساء متحولات جنسيا أثناء المشاركة في مسيرة للدفاع عن حقوق مثلي الجنس في بانكوك.
-
STEVE PARSONS / PA
الاستعدادات النهائية لتزيين شجرة عيد الميلاد التي يصل طولها 20 قدما، في قاعة القديس سان جورج في قلعة وندسور، بيركشاير بريطانيا
معرض الصور
بالصور: محطات رئيسية في حياة جورج بوش الأب
- 1 ديسمبر/ كانون الأول 2018
توابيت موتى بشكل الفلفل أو سيارة مرسيديس
- 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
قطة وبصل "في الصندوق"
- 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018