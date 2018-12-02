بالصور: حول العالم في أسبوع

  • 2 ديسمبر/ كانون الأول 2018

مجموعة من أهم الصور التي التقطتها عدسات الصحافة العالمية خلال الأسبوع الماضي.

  • الهروب من القنابل KIM KYUNG-HOON / REUTERS

    سيدة من هندوراس ماريا ميزا، تهرب مع طفلتيها خوفا من قنابل الغاز التي أطلقتها القوات الأمريكية على طالبي اللجوء أمام الجدار الحدودي الفاصل بين الولايات المتحدة والمكسيك.

  • عمود تراجان LEON NEAL / GETTY IMAGES

    أحد المتخصصين في صيانة الآثار يعمل على أحد الأعمدة المستنسخة من مجموعة النصب التذكاري لعمود (تراجان الروماني)، أثناء مؤتمر صحفي في متحف فيكتوريا وألبرت في لندن.

  • دمية رئيس الفلبين NOEL CELIS / AFP

    نشطاء يحرقون دمية مشوهة لوجه الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، بالقرب من السفارة الأمريكية في مانيلا، أثناء إحياء الذكرى 155 لميلاد الزعيم الثوري أندريس بونيفاسيو.

  • احتجاجات تركيا BULENT KILIC / AFP

    شرطية تركية من قوات مكافحة الشغب تمنع نساء ونشطاء مطالبين مناصرين للمرأة من الوصول إلى ميدان تقسيم في مدينة اسطنبول، في اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة.

  • المجاعة في اليمن AFP

    أم يمنية تدعى نادية نحاري تحمل طفلها عبدالرحمن ( 5 سنوات)الذي يعاني من سوء تغذية حاد ،ولا يزيد وزنه عن 5 كيلوغرامات في عيادة طبية بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة.

  • تابوت فرعوني KHALED DESOUKI / AFP

    وزير الآثار المصري خالد العناني، يشارك في فتح تابوت فرعوني كامل وبداخله مومياء، لم يتم العبث به من قبل، بعد اكتشافه في الضفة الغربية لنهر النيل شمال مدينة الأقصر جنوبي مصر.

  • راكب الأمواج OWEN HUMPHREYS / PA

    راكب أمواج بريطاني يستعرض مهارته على شواطئ بريطانيا.

  • متحولون جنسيا LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP

    نساء متحولات جنسيا أثناء المشاركة في مسيرة للدفاع عن حقوق مثلي الجنس في بانكوك.

  • الكريسماس في بريطانيا STEVE PARSONS / PA

    الاستعدادات النهائية لتزيين شجرة عيد الميلاد التي يصل طولها 20 قدما، في قاعة القديس سان جورج في قلعة وندسور، بيركشاير بريطانيا

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