مصدر الصورة NYPD Image caption أفراد شرطة نيويورك أظهروا حسا رومانسيا منقطع النظير

تبحث شرطة نيويورك عن رجل كان يهم بتقديم خاتم الخطوبة إلى رفيقته بعد أن طلب منها الزواج، لكنه لسوء حظه أسقط الخاتم في مجرى المياه.

وتمكنت الشرطة من استعادة الخاتم، وهي الآن تريد إعادته للرجل وخطبيته.

وتظهر صور كاميرات المراقبة اللحظة الرومانسية، والرجل وهو يحاول دون جدوى استعادة الخاتم.

وبعد اطلاع الشرطة على الصور تمكنت من استعادة الخاتم، وهي تبحث الآن عن الاثنين. ونشرت إعلانا تطلب فيه منهما التقدم إلى مكاتبها.

وسجلت الصور قبيل منتصف ليل الجمعة ونشرتها الشرطة مباشرة.

وتظهر الفتاة وهي تضع يديها على وجهها عندما همّ رفيقها بتقديم الخاتم إليها، قبل أن يسقط الخاتم منهما. وأخذت تبحث معه عن الخاتم، لكن دون جدوى.

ويستلقي الرجل بعدها على الأرض في محاولة للوصول إلى الخاتم أيضا، ولكنه لم يستطيع استعادته.

ولحسن حظ الاثنين أظهر أفراد شرطة نيويورك حسا رومانسيا منقطع النظير ففتحوا مجرى المياه واستخرجوا الخاتم، وهم يبحثون عن صاحبيه.

ونشرت الشرطة صورة للخاتم كتب تحتها "هذا هو الخاتم الذي استعادناه ونظفناه".