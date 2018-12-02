مصدر الصورة Reuters Image caption تضررت بعض البنايات في الشانزلزيه

يترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعا أمنيا عاجلا الأحد، عقب يوم من أعمال الشغب التي قام بها مئات المحتجين على إجراءات الحكومة.

وقال متحدث باسم الحكومة إن هناك احتمالا لفرض حالة الطوارئ لمعالجة الاضطرابات.

وقد امتدت الاحتجاجات على أسعار الوقود إلى غضب عام بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.

ومع أن بعض المحتجين حافظوا على سلمية احتجاجهم إلا أن البعض اشتبكوا مع رجال الشرطة بالقرب من قوس النصر.

وقد أصيب 100 شخص بجروح ، بينهم 23 فردا من عناصر الأمن، السبت.

وتقول مصادر الشرطة إن 400 شخص قد اعتقلوا.

وعاد الرئيس ماكرون من اجتماع قمة العشرين في الأرجنتين الأحد وتوجه مباشرة إلى قوس النصر لتقييم الاضرار.

مصدر الصورة AFP/Gett Images Image caption أشعل بعض المحتجين النار في سيارات متوقفة

وقال المتحدث باسم الحكومة بنجامين غريفو لمحطة إذاعة "أوروبا 1" إن فرض حالة الطوارئ بات خيارا محتملا، وأضاف "علينا التفكير بالإجراءات الممكن اتخاذها لتجتنب تكرار هذه الحوادث".

من هم المحتجون ؟

يطلق اسم "الستر الصفراء" على المحتجين، لأنهم خرجوا إلى الشوارع مرتدين الستر الخاصة بالرؤية الليلية لسائقي السيارات.

ويحتجون بشكل أساسي على ارتفاع أسعار الوقود .

ويقول الرئيس ماكرون إن حافزه للزيادة هو الحفاظ على البيئة ، لكن المحتجين يصفونه بفقدان الصلة مع سكان الريف الذين يحتاجون لاستخدام سياراتهم بشكل منتظم.

وليست هناك قيادة واضحة للاحتجاجات، وقد اكتسبت زخما عبر وسائل التواصل الاجتماعي وجذبت إليها فئات مختلفة من الفوضويين في أقصى اليسار إلى القوميين في أقصى اليمين.

وقد شارك حوالي 300 ألف شخص في التظاهرة الأولى التي خرجت في 17 نوفمبر/تشرين الثاني في أنحاء البلاد.

مصدر الصورة AFP/Getty Images Image caption استخدم رجال الشرطة خراطيم المياه ووسائل أخرى لمكافحة الشغب

ماذا حدث السبت ؟

تجمع مرتدو الستر الصفراء السبت في شارع الشانزلزيه في باريس ، فأطلق رجال الشرطة عليهم القنابل الصوتية ورشوهم "بمدافع المياه"، بينما أطلق المتظاهرون المقذوفات وأضرموا النار في بعض البنايات.

وقد أشعلت النيران في حوالي 190 موقعا بينها 6 بنايات، حسب ما صرحت وزارة الداخلية.

وأغلقت المخازن التجارية ومحطات المترو نتيجة أحداث العنف.

ماذا قال الرئيس ماكرون ؟

وقال ماكرون السبت إن الاحتجاجات "لا تشبه أبدا التظاهرات السلمية التي تعبر بشكل مشروع عن الاستياء".

وأضاف أن المحتجين لا يريدون التغيير بل الفوضى.

وكرر ماكرون القول إن هناك حاجة للإجراءات الأخيرة لمكافحة التغير المناخي، واتهم الخصوم السياسيين باستغلال الأحداث من أجل عرقلة برنامجه الإصلاحي.

مصدر الصورة AFP Image caption زار ماكرون موقع الاحتجاجات في الشانزلزيه

وكان ماركرون قد حاول في وقت سابق هذا الأسبوع التحدث بلكنة تصالحية ، وقال إنه يرحب بالأفكار حول كيفية تطبيق ضريبة الوقود.

ما الذي أغضب السائقين ؟

ارتفع سعر الديزل، وهو الوقود الاكثر استخداما في السيارات الفرنسية، بنسبة 23 في المئة تقريبا في السنة الماضية، حيث بلغ 1.51 يورو للتر.

وكانت أسعار الوقود العالمية قد ارتفعت، لكنها عاودت الانخفاض، لكن حكومة ماكرون رفعت ضريبة الهيدروكربون هذه السنة بقيمة 7.6 سنت للتر الديزل و 3.9 سنت للتر البنزين، كجزء من حملة لتشجيع الوقود النظيف.

ونظر المحتجون إلى قرار رفع إضافي لسعر الديزل بقيمة 6.5 سنت و 2.9 سنت للبنزين على أنه القشة التي قصمت ظهر البعير.