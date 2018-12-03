ما هي منظمة أوبك التي أعلنت قطر انسحابها منها؟

مصدر الصورة Getty Images Image caption وزير الطاقة القطري سعد شريدة الكعبي، يتحدث خلال مؤتمر صحفي في الدوحة عن مغادرة قطر لمنظمة الأوبك الشهر المقبل من أجل تركيز دول الخليج على إنتاج الغاز. 3 ديسمبر/كانون الأول 2018.

بعد مرور 58 عاماً على تأسيس منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في بغداد عام 1960، تعلن قطر عن انسحابها من المنظمة بعد أن كانت عضواً لأكثر من خمسة عقود من الزمن. وهذه لمحة عن المنظمة وأهدافها وأهم المراحل التي مرت بها منذ تأسيسها.

المنظمة وهدفها

تأسست منظمة أوبك العالمية عام 1960 من قبل إيران والعراق والكويت والسعودية وفنزويلا. ثم انضم إلى الأعضاء الخمسة، عشر دول أخرى في الفترة الواقعة ما بين 1960-2018.

جمدت بعض الدول عضويتها وأعادت تفعيلها عدة مرات. وهذه الدول العشرة هي بالترتيب قطر وإندونيسا وليبيا والإمارات والجزائر ونيجيريا وإكوادور وأنغولا والغابون وغينيا الإستوائية وكانت آخرها الكونغو عام 2018.

وكان مقر المنظمة في السنوات الخمس الأولى في جنيف، بسويسرا، ثم انتقلت إلى العاصمة النمساوية في فيينا سبتمبر/أيلول عام 1965.

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هدفها

يعتبر الهدف من تأسيس المنظمة هو تنسيق وتوحيد سياسات تجارة النفط بين الدول الأعضاء، لضمان أسعار عادلة ومستقرة لمنتجي النفط. واستمرار الإمدادات من البترول بشكل فعال ومنتظم إلى الدول المستهلكة ؛ وضمان جني أرباح عادلة للبلدان المستثمرة في هذه الصناعة.

مصدر الصورة Getty Images Image caption وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ووزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك والأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركندو ووزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي في اجتماع لجنة المتابعة الوزارية المشتركة في العاصمة الإماراتية أبوظبي في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

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