"سي آي إيه"ستطلع مجلس الشيوخ على استنتاجاتها حول مقتل جمال خاشقجي

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قالت وسائل إعلام أمريكية إن مديرة "سي آي إيه" جينا هاسبل ستطلع قادة مجلس الشيوخ حول ما تعرفه الوكالة عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وكانت هاسبل قد غابت عن جلسة مجلس الشيوخ حول هذه القضية الأسبوع الماضي التي تحدث خلالها وزيرا الخارجية مايك بومبيو والدفاع جيم ماتيس.

وقدم بومبيو وماتيس، تقريرا أمام الجلسة المغلقة للمجلس، غير أن عضوا بالمجلس وصف غياب هاسبيل بأنه "غطاء" (لإخفاء شيء ما).

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي أيه) لم تحمل ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، مسؤولية إعطاء الأمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقُتل خاشقجي في سفارة بلاده في اسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأوردت وسائل إعلام أمريكية أن وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" خلصت لنتيجة مفادها بأن ولي العهد السعودي "قد يكون أمر بقتل خاشقجي".

واتهم السعوديون 11 شخصا بالتورط في قتل خاشقجي، لكنهم نفوا أن يكون ولي العهد متورطا.

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وأفادت تقارير وسائل الإعلام الأمريكية بأن "سي أي إيه" لديها دليل بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تبادل رسائل مع مستشاره السابق سعود القحطاني الذي تشير أصابع الاتهام اليه في الإشراف على عملية القتل. .

وأكدت هذه التقارير بأن هاسبل غاضبة من تسريبات الوكالة بشأن قتل خاشقجي. كما أن "سي آي إيه" لم تؤكد أو تنف أن هاسبل ستقدم إفادة بهذا الشأن الثلاثاء.

وقُتل خاشقجي، الصحفي المعروف بانتقاده لسياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في القنصلية السعودية في إسطنبول في الشهر الماضي، في عملية قالت تركيا والسعودية أن فريقا جاء من المملكة لتنفيذها.

واعترفت السلطات السعودية في وقت سابق بأن القتل كان "عمدا"، لكن جثمان الصحفي السعودي لم يُعثر عليه حتى الآن.

وأثار مقتل خاشقجي غضبا دوليا ومطالبات للسعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، والحليف الرئيسي لواشنطن، باتخاذ إجراءات ملموسة لتوضيح ملابسات هذه القضية وتقديم المتورطين إلى العدالة.

وكان المدعي العام في تركيا أعلن أن خاشقجي قتل خنقا وقطعت أوصاله على يد فريق أرسل من السعودية خصيصا لإسكاته في مقر القنصلية السعودية في إسطنبول، أما صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، فقالت في تقريرها إن المحققين يدرسون فرضية أن جثة خاشقجي ذوبت في الحمض بعد قتله.