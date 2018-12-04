قوانين غير مألوفة قد تزج بالمسافرين في السجون

مصدر الصورة Alamy

تعد قضية الطالب البريطاني، ماثيو هيدجز، الذي سُجن مؤخراً في في دولة الإمارات العربية المتحدة بدعوى التجسس، تذكيراً صارخاً بأن الأمور قد لا تسير على ما يرام عندما تسافر.

وقد سُجن هيدجز بالإمارات لفترة وجيزة قبل أن يصدر عفو عنه ويطلق سراحه.

ولكن عائلة شاب بريطاني آخر يبلغ من العمر ١٩ عاماً تقول الآن إنه محتجز في مصر بدعوى التجسس.

قد تكون هذه الحالات نماذج متطرفة لمشاكل العطلات الخارجية ولكن معرفة القوانين المحلية وعادات الدول قبل السفر اليها أمر يستحق اهتمامنا.

وفي وقتٍ سابق من العام الجاري، حضت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث البريطانية الناس على إجراء بحث كافٍ عن البلدان التي يعتزمون زيارتها قبل السفر إليها.

وقالت الوزارة "إن ما يكشفه المشاهير عن إجازاتهم في الخارج يلهمنا للذهاب في رحلات إلى أماكن جديدة علينا، حيث تسود قوانين وعادات غير مألوفة بالنسبة لنا".

وإليكم هنا أبرز توصياتنا لتكونوا بأمان عند سفركم في الخارج:

لا تدس على العملات النقدية في تايلاند

مصدر الصورة Getty Images Image caption الدوس على صورة الملك في العملة الورقية جريمة يعاقب عليها القانون التايلاندي

يعد قانون "انتقاد الذات الملكية" قانوناً قديماً جداً في تايلاند، وينص على أن إهانة صور أفراد العائلة الملكية تعد جريمة خطيرة.

لذا يعد الدوس على العملات النقدية الورقية في تايلاند فعلا إجراميا قد يودي بك إلى السجن، لأنك دست على صور العائلة المالكة التي تظهر على هذه العملات.

لا لمضغ اللبان

مصدر الصورة Alamy Image caption قد يتسبب اللبان بسجنك في سنغافورة

وبنفس المستوى، يُنظر لإلقاء اللبان على الأرض كمخالفة يُعاقب عليها القانون في تايلاند.

ويعاقب مرتكبها بدفع مبلغ يعادل ٤٠٠ جنيه استرليني أو بعقوبة السجن إذا لم يتمكن من دفع الغرامة.

وكذلك الحال في سنغافورة، التي تحظر مضغ اللبان بكل أنواعه باستثناء أنواعه المستخدمة لعلاج مشاكل الأسنان أو الإقلاع عن التدخين، ولذا لن تستطيع شراء أو بيع اللبان في سنغافورة.

يُحظر ارتداء ملابس السباحة في المدينة

مصدر الصورة Getty Images Image caption نظم سكان برشلونة حملة ضد تجوال السياح بملابس السباحة

في برشلونة، اعتمد قانون عام ٢٠١١ يحظر ارتداء ملابس السباحة في الأماكن العامة التي تبعد عن الشواطئ.

جاء ذلك بعد حملات نظمها سكان المدينة الذين لاحظوا انتشار ظاهرة تجوال السياح بملابس السباحة في شوارع مدينتهم. وقد حددت غرامة قيمتها مائة جنيه استرليني لمن يخالف هذا القانون.

لا تتبول في البحر

مصدر الصورة Alamy

لا تطلق العنان لمثانتك في مياه المحيط بالبرتغال لأنك ستخالف القانون بذلك. وعلى الرغم أنه من غير الواضح كيف يمكن تطبيق مثل هذا القانون إلا أنه يُحسن بك أن تلتزم بقضاء حاجتك في الحمامات.

افحص عقاقيرك

في اليابان، وجراء القوانين الصارمة المتعلقة بمكافحة العقاقير المنشطة، يمكن لأي شيء قد تستنشقه أو تتناوله لتخفيف أعراض الإصابة بالبرد مثلاً أن يكون ممنوعا بشكلٍ قاطع.

لذا يتوجب عليك الحذر عند دخول اليابان فقد يتم إيقافك ومصادرة العقاقير التي تحملها.

ملابس السباحة للرجال

مصدر الصورة Getty Images

إذا كنت متوجهاً إلى فرنسا، تأكد من أنك ستترك "شورت" السباحة في البيت، فمعظم حمامات السباحة هناك لا تسمح الا بالسبيدو أي لباس السباحة الضيق لأسباب تتعلق بالنظافة على ما يبدو.

ولاتوجد عقوبة على المخالفين لذلك، إذ لن يسمح لك أصلا بالدخول إلى حمامات السباحة من دون لباس السباحة الرجالي المحدد هذا. (هذا ليس قانونا ولكن من الجيد أن تكون على علمٍ به).

التزم بالقوانين ولن تكون واحداً من المئات الذين يُلقى القبض عليهم في الخارج كل عام.

بالنسبة لبريطانيا، أظهرت إحصاءات حديثة أن اسبانيا والإمارات وفرنسا وتايلاند والولايات المتحدة هي أكثر خمس دول قدمت فيها الحكومة البريطانية المساعدة لـ ٨٢٩ بريطانيا اعتقلوا خلال عام واحد حتى تاريخ أبريل/ نيسان العام الماضي.