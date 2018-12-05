مصدر الصورة EPA Image caption داهمت الشرطة الألمانية مطعما إيطاليا في عملية نفذتها فجرا

أعلن مسؤولون أن أجهزة الشرطة اعتقلت أعضاء في مافيا "ندرانغيتا" الإيطالية في عملية أمنية متزامنة نفذتها الشرطة في دول أوروبية.

شارك مئات من رجال الشرطة في العملية التي شملت بلجيكا وإيطاليا وألمانيا وهولندا.

واعتقلت الشرطة نحو 90 فردا، وضبطت أكثر من ثلاثة أطنان من الكوكايين و140 كيلوغراما من حبات النشوة.

وداهمت الشرطة أماكن من بينها مطاعم إيطالية ومحلات آيس كريم تستخدم في عمليات غسيل أموال.

وقال المسؤولون إن الأجهزة صادرت ملايين اليوروهات المستخدمة في عملية غسيل الأموال في أنشطة تجارية، كما داهمت منازل في الدول الأربع. وثمة اعتقاد بأن عددا من "قيادات" مافيا "ندرانغيتا" من بين الذين اعتقلتهم الشرطة.

وقالت وكالة "يوروجست" الأوروبية، التي تشرف على التعاون بين الأجهزة القضائية الوطنية في الاتحاد الأوروبي، إن العملية الأمنية التي تعرف باسم "بولينو" بدأت منذ عام 2016.

وتأتي مافيا "ندرانغيتا" من كالابريا في جنوبي إيطاليا. وعلى الرغم من أن المافيا الصقلية اشتهرت في الأعمال السينمائية والتلفزيونية، ثمة اعتقاد بأن مافيا "ندرانغيتا" تتحكم في نحو 80 في المئة من تجارة الكوكايين في أوروبا، وتتألف من نحو ستة آلاف عضو، وتعد قوة كبيرة وواسعة الانتشار في الجريمة الأوروبية.

مصدر الصورة AFP Image caption كان هذا المتجر لبيع الآيس كريم من بين الأماكن التي داهمتها الشرطة في ألمانيا

وأشاد المدعي العام لمكافحة المافيا في إيطاليا، فريدريكو كافييرو دي راهو، "بالطبيعة الاستثنائية لهذه العملية".

وهنأ دي راهو قوات الشرطة التي شاركت في العملية، لكنه بدا حذرا وقال :"من الواضح أننا لم نهزم ندرانغيتا بهذه العملية. إنها قوية للغاية وشديدة الثراء".

وذكرت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية أن العملية التي نفذتها الشرطة الألمانية تركزت في الغالب في شمال الراين، في منطقة فيستفاليا، معقل المافيا، وشارك فيها 240 فردا من رجال الشرطة و 240 آخرين من فريق دعم يتبع الوكالة الاتحادية لمكافحة الجريمة.

وقالت قناة "إن أو إس" الهولندية إن مافيا "ندرانغيتا" مشهورة بالسيطرة على جزء كبير من طرق تهريب الكوكايين في البلاد. وقالت إذاعة "في أر تي " البلجيكية إن الشرطة ركزت عملياتها في مقاطعة ليمبورغ.

وتأتي العملية بعد يوم من اعتقال الشرطة الإيطالية سيتمو مينيو، "الأب الروحي" الجديد المفترض للمافيا الصقلية، في عملية مداهمة نفذتها في الفجر.

ويعتقد بأن مينيو، الصائغ البالغ من العمر 80 عاما، أختير خلفا لتوتو ريينا الذي توفي في السجن قبل عام. وألقي القبض على الزعيم الجديد لشبكة كوزا نوسترا مع نحو 45 شخصا آخرين في عملية قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني إنها "فككت" القيادة.

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