ترامب يرشح وليام بار لتولي منصب وزير العدل

مصدر الصورة Gisbert Paech/ullstein bild via Getty Images Image caption كان بار قد تولى نفس المنصب في عهد الرئيس بوش الأب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترشيح ويليام بار لتولي منصب وزير العدل في إدارته.

وكان بار، الذي اختاره ترامب ليخلف جيف سيشنز الذي أجبر على الاستقالة، قد شغل المنصب في تسعينيات القرن الماضي.

وسيتولى بار البالغ من العمر 68 عاما مهمة التحقيق في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية عام 2016.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية أن بار انتقد بعض جوانب التحقيق في التدخل الروسي المزعوم.

وكان بار، وهو محام محافظ ومعروف، قد تولى المنصب في عهد الرئيس السابق جورح بوش الأب بين عامي 1991 و 1993.

ووصفه ترامب في حديث له أمام الصحفيين في البيت الأبيض بأنه "محام يحظى بدرجة عالية من الاحترام من الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء".

وأضاف "لم أعرفه إلا حين بدأت البحث عن مرشح للمنصب، كان خياري الأول من اليوم الأول".

ويشغل بار حاليا منصب مستشار في شركة محاماة.

وفي حال ثبته مجلس الشيوخ بعد ترشيحه الرسمي فسيحل محل المدعي العام بالوكالة مات ويتيكر.

وكان بار قد شغل المنصب سابقا ووافق عليه مجلس الشيوخ بالإجماع في ذلك الوقت ، ويبدو الرئيس متفائلا هذه المرة أيضا.

من هو ويليام بار؟

يتمتع المحامي الجمهوري بسيرة سياسية ممتازة، حيث مر على وكالة المخابرات المركزية والبيت الأبيض ووزارة العدل.

وقد عمل في وكالة المخابرات المركزية أثناء دراسته الحقوق في جامعة جورج واشنطن.

ويحمل بار درجة أكاديمية في الدراسات الصينية والإدارة الحكومية من جامعة كولومبيا، وكان قد عمل كاتبا في في محكمة الاستئناف في واشنطن في بداية مسيرته المهنية.

وكان عضوا في لجنة السياسات المحلية في عهد الرئيس رونالد ريغان.

وفي عام 1989 عينه الرئيس بوش الأب مديرا لمكتب الاستشارات الحقوقية التابع لوزارة العدل، ثم رقي لنائب المدعي العام ثم أصبح وزيرا للعدل.

وبعد أن وافق عليه مجلس الشيوخ بالإجماع أصبح المدعي العام رقم 77 بين عامي 91 و 93.