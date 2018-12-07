مصدر الصورة AFP Image caption هيذر نوريت عملت مذيعة بشبكة فوكس

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نوريت سفيرة للولايات المتحدة بالأمم المتحدة، بحسب تقارير.

وكانت شبكة فوكس نيوز، التي عملت فيها نوريت مذيعة من قبل، واحدة من وسائل الإعلام التي أذاعت هذا الخبر.

يذكر أن السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة حاليا هي نيكي هيلي التي أعلنت في أكتوبر/ تشرين أول الماضي أنها ستقدم استقالتها من المنصب مع نهاية 2018.

وعُيّنت نوريت، البالغة من العمر 48 عاما، متحدثة باسم وزارة الخارجية في أبريل/ نيسان 2017، وهو أول منصب حكومي تشغله.

وقالت شبكة فوكس نيوز إن ترامب سيغرد بشأن هذا التعيين الجمعة، في ما قالت شبكة بلومبيرغ إن ثلاثة مصادر أبلغوها بالأمر نفسه.

ولم تعلق وزارة الخارجية الأمريكية.

"تعيين غير تقليدي"

وقالت بلومبيرغ إن تعيين نوريت في هذا المنصب أمر "غير تقليدي" بالنظر إلى قلة خبرتها في الشؤون الحكومية والسياسة الخارجية قبل توليها منصبها في وزارة الخارجية.

و إلى جانب منصب المتحدثة باسم الخارجية، عينت نوريت في مارس/ آذار الماضي قائمة بأعمال وكيل وزارة الخارجية للدبلوماسية العامة والشؤون العامة.

ولابد أن يصدق مجلس الشيوخ على تعيينها مندوبة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة.

وقد عملت نوريت في شبكة فوكس بين عامي 1998 و2005 ثم عملت لمدة عامين في شبكة "ايه بي سي" قبل العودة لفوكس في عام 2007، حيث أصبحت لاحقا مذيعة في الشبكة.

وعملت نيكي هيلي، البالغة من العمر 46 عاما، مندوبة لواشنطن في المنظمة الدولية لنحو عامين.

مصدر الصورة Getty Images Image caption ترامب ونيكي هيلي

وتعد هيلي، التي تولت منصب حاكم ساوث كارولينا سابقا، واحدة من نساء قلائل في إدارة ترامب لم تقدم مبررا لمغادرتها، وقد نفت التكهنات بأنها تخطط لخوض انتخابات الرئاسة عام 2020.

وقال ترامب عنها "لقد أدت عملها بشكل مدهش".

وطرحت في السابق أسماء لتولي المنصب خلفا لهيلي، مثل دينا باول نائبة مستشار الأمن القومي السابقة وإيفانكا ابنة ترامب.

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