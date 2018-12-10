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ألقت الشرطة الأسترالية القبض على رجل بمدينة سيدني بعد سماعه وهو يهين امرأة ويضربها خلال بث مباشر للعبة "فورتنايت" الإلكترونية التي تحظى بشعبية كبيرة.

وشاهد شخص ما مقطع الفيديو وأبلغ الشرطة عن الرجل البالغ من العمر 26 عاما، والذي يشار إليه في تلك اللعبة باسم مستعار هو "ديدموث".

وفي مقطع الفيديو، الذي انتشر بصورة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، يُمكن سماع صراخ سيدة لم تظهر في مقطع الفيديو.

وكان هناك طفلان داخل المنزل وقت الاعتداء المزعوم.

وكان الرجل يصور نفسه وهو يلعب "فورتنايت" عبر منصة "تويتش" مساء يوم الأحد عندما سمع الأشخاص الذين كانوا يشاهدون الفيديو المشاجرة.

وأظهرت لقطات الفيديو التي نُشرت على موقع تويتر الرجل وهو يصرخ في شخص لا يمكن رؤيته ويقول له: "قلت إنني سأخرج قريباً".

ثم ابتعد الرجل عن الكامير وسُمع صوت امرأة تقول "أنت مُعنّف تمارس البلطجة ضد النساء" و" أنت تضربني على وجهي".

وقالت وسائل الإعلام الأسترالية إن المرأة تبلغ من العمر 21 عاما، وهي إما زوجته أو شريكته.

ووجهت المرأة حديثها إلى الأشخاص الذين يشاهدون البث المباشر قائلة: "أنتم تسمعون ذلك، جميع الأشخاص هناك ألا تسمعون ذلك؟".

وفي مقطع فيديو ثانٍ، يُسمع صوت طفل يبكي.

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز إن المرأة لم تكن مصابة بجروح خطيرة.

وقال متحدث باسم الشرطة في بيان: "لقد كانت تشعر بالحزن والهلع جراء الحادث".

وأكدت الشرطة أن فتاتين عمرهما ثلاثة أشهر و20 شهراً كانتا في المنزل في ذلك الوقت.