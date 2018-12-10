Image caption رئيسة الوزراء تيريزا ماي تلقي بيانها أمام المجلس

قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أمام البرلمان إنها سترجئ التصويت على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، الذي كان مقررا إجراؤه الثلاثاء.

وأضافت ماي أن التصويت كان سيمنى بهزيمة كبيرة إذا تم في موعده المحدد.

ويتضمن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي إجراءات مثيرة للجدل تهدف إلى الحفاظ على استمرار تدفق السلع بحرية عبر الحدود الأيرلندية، وهو من القضايا التي يرفضها كثير من أعضاء البرلمان.

وأشارت ماي إلى أن مشكلة الحدود بين أيرلندا الشمالية والاتحاد الأوروبي، متمثلا في جمهورية أيرلندا، هو القضية التي لاقت معارضة كبيرة.

وقالت ماي إنها ستركز الآن على العودة إلى شركاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي للتشاور من أجل الحصول على المزيد من الضمانات الآمنة بشأن الحدود مع أيرلندا الشمالية.

وتحدت ماي معارضيها بالتوصل إلى بدائل أفضل.

مصدر الصورة Getty Images Image caption مؤيدو الخروج يتظاهرون معبرين عن رأيهم

وندد أعضاء البرلمان المعارضون برئيسة الوزراء، التي تقود البلاد - بحسب ما قالوا - إلى حالة من الفوضى.

ولكنها قالت أيضا إن الحكومة تصعد الاستعدادات لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وقد انخفضت قيمة الجنيه الاسترليني، بعد تداول تقارير إرجاء التصويت بدرجة كبيرة، بلغت 0.5 في المئة مقابل الدولار الأمريكي، ووصلت قيمته 1.26 دولار. أما قيمته مقابل اليورو فانخفضت إلى 1.10 يورو.

مصدر الصورة Getty Images Image caption بريطانيون يؤيدون بقاء بلادهم في الاتحاد الأوروبي

وكان البرلمان قد قضى معظم الأسبوع الماضي في مناقشة الاتفاق، ويقول منتقدو الحكومة إن الوضع ينزلق الآن إلى حالة من الفوضى.

وقال قادة أوروبيون إنه لا مكان لإعادة التفاوض على الاتفاق.