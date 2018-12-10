بيونسيه تشارك في حفل زفاف أسطوري لابنة أغنى رجل في الهند

مصدر الصورة INSTAGRAM/BEYONCE Image caption نشرت بيونسيه صورا لها على إنستغرام وهي ترتدي زيا مرصعا بالمجوهرات الذهبية

شاركت المغنية الأمريكية بيونسيه في إحياء جزء من حفل زفاف أسطوري لإيشا أمباني، ابنة موكيش أمباني، الذي يعد أغنى رجل في الهند.

وتزوجت إيشا من أناند بيرامال، ابن ملياردير هندي آخر، هذا الأسبوع.

وكانت بيونسيه ضمن عدد كبير من المشاهير الذين حضروا الحفل، إلى جانب نجوم السينما الهندية وضيوف بارزين مثل وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون.

ويقام هذا الحفل في أعقاب العديد من حفلات الزفاف الهندية الأسطورية التي تتنافس على الإبهار وجذب الاهتمام.

وقد حضر أفراد عائلة أمباني في الآونة الآخيرة حفل زفاف نجمي بوليوود ديبيكا بادوكون ورانفير سينغ.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، كانت إيشا أمباني وصيفة الشرف في حفل زفاف الممثلة الهندية بريانكا تشوبرا والمغني الأمريكي نيك جوناس.

مصدر الصورة Reuters Image caption هيلاري كلينتون تتوسط العروس، إيشا أمباني، وأمها نيتا أمباني

وسيكون حفل الزفاف الفعلي لابنة رجل الأعمال موكيش أمباني يوم الأربعاء، لكن الاحتفالات التي سبقت انطلاقه بدأت في نهاية الأسبوع الماضي.

ومن المرجح أن يكون هذا الحفل واحدا من أعلى حفلات الزفاف الهندية تكلفة وأكثرها سحرا، وسيحضره العديد من الضيوف مثل مرشحة الرئاسة الأمريكية في عام 2016 هيلاري كلينتون، والإعلامية الشهيرة أريانا هوفينغتون، ولاعب الكريكيت ساشين تيندولكار، ورجل الأعمال الشهير في مجال الحديد والصلب، لاكشمي ميتال.

ووفقاً لتقارير إعلامية، نقل الضيوف إلى الحفل على متن 100 رحلة جوية.

وجاب مدونو المشاهير وكُتاب الترفيه ومجلات الموضة موقع إنستغرام لمواكبة الاحتفالات. وبدأت مقاطع فيديو لمشاهير السينما الهندية، بما في ذلك شارو خان وسلمان خان، وهم يرقصون في حفل الزفاف تنتشر بصورة كبيرة على وسائل التواصل الإجتماعي.

مصدر الصورة Getty Images Image caption تبلغ ثروة موكيش أمباني (يسارا) أكثر من 40 مليار دولار، وسوف تتزوج ابنته إيشا (الثالثة من اليسار) في 12 ديسمبر (كانون الأول)

وعبر محبو بيونسيه من الهنود عن أسفهم لعدم تمكنهم من رؤية نجمتهم المفضلة وهي تحيي جزءا من حفل الزفاف على الهواء مباشرة.

ووصلت بيونسيه إلى المسرح مساء الأحد الماضي من أجل المشاركة في حفل الموسيقى والرقص الذي عادة ما يسبق حفل الزفاف الرئيسي.

ونشرت المغنية الأمريكية على حسابها على إنستغرام صورا لها وهي ترتدي زيا مرصعا بالمجوهرات الذهبية.

ولم يكشف عن المقابل المادي الذي حصلت عليه بيونسيه نظير مشاركتها في الحفل، لكن أجرها لن يمثل أي مشكلة بالنسبة للملياردير الهندي أمباني على أية حال.

ويملك موكيش أمباني، المدير الإداري لشركة ريليانس أندستريز، ثروة شخصية تبلغ حوالي 47 مليار دولار.

مصدر الصورة EPA Image caption نشرت نجمة أفلام السينما الهندية بريانكا تشوبرا صورا لفستان زفافها وطرحته التي وصل طولها إلى نحو 75 قدما

ويقام عرس أمباني وبيرامال في مدينة أودايبور التي تعود للقرن السادس عشر الميلادي، وتضم عددا كبيرا من البحيرات وبعضا من أفخم الفنادق في الهند، بما في ذلك قصر ذو جدران رخامية يعود تاريخ بنائه إلى 272 عاما وسط بحيرة تحولت الآن إلى فندق.

وكانت الهند قد شهدت حفل زفاف فاخر آخر نهاية الأسبوع الماضي، حيث تزوجت نجمة السينما الهندية بريانكا تشوبرا من المغني الأمريكي نيك جوناس في ولاية راجيستان وكشفت عن فستان زفافها وتفاصيل حياكته المعقدة على حسابها على موقع إنستغرام.

واستخدم مصمم الفستان، رالف لورين، أكثر من مليوني حبة لؤلؤ في ترصيعه، غير أن الطرحة وحدها جذبت الأنظار، إذ وصل طولها إلى نحو 75 قدما.