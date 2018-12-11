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قتل شخص واحد وأصيب ستة أشخاص في إطلاق نار في مدينة ستراسبورغ شرقي فرنسا، بحسب الشرطة.

واوضحت الشرطة أن مرتكب الحادث ما زال طليقا.

وطوق رجال الشرطة منطقة الحادث، وأوقفت حركة الترام والمواصلات فيها، بحسب تقارير صحفية أفادت بأن الحادثة تقع بالقرب من سوق تسوق لأعياد الميلاد وسط المدينة.

وقد أكدت وزارة الداخلية الفرنسية أن "حادثا خطيرا يهدد الأمن العام" يجري وسط مدينة ستراسبورغ، وحضت سكان المدينة على البقاء في بيوتهم واتباع التعليمات والنصائح الصادرة السلطات الأمنية في المدينة.

وكتب الصحفي المحلي برونو بوسار تغريدة على تويتر أشار فيها إلى سماع عشرات الإطلاقات في الشارع الذي يعيش فيه وسط المدينة، بدأت بإطلاقة أو اثنتين من ثم سيل من الإطلاقات.

وكتب إيمانويل فولون، من الدائرة الصحفية للبرلمان الأوروبي يقول إن هناك "ذعرا" في مركز المدينة في أعقاب سماع أصوات إطلاق نار وإشار إلى أن رجال شرطة مسلحين انتشروا في الشوارع.

وقال نائب عمدة المدينة، ألان فونتانيل، في تغريدة "إطلاق نار في مركز مدينة ستراسبورغ. شكرا لبقائكم في منازلكم في انتظار اتضاح الموقف".