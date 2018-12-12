عيد الميلاد يأتي مبكرا: شارع من الشوكولاته في ألمانيا

مصدر الصورة Reuters Image caption هرع رجال الاطفاء الى مكان الحادث

اضطر رجال الاطفاء في مدينة فيرل الألمانية الغربية إلى التعامل مع طارئ نادر الوقوع مساء الإثنين، وذلك عندما فاضت كميات من الشوكولاته السائلة من مستودع عائد لأحد المصانع في المدينة وتدفقت إلى شارع مجاور.

وجاء في تصريح أصدره ناطق باسم قوة المطافئ في المدينة "فاض حوالي طن من الشوكولاته وانسكب في باحة المصنع ومن ثم إلى الشارع."

أغلق رجال الاطفاء الشارع واستخدموا المجارف لازاحة حوالي 10 أمتار مربعة من الشوكولاته جانبا قبل أن تتمكن شركة خاصة من رفعها وتنظيف الشارع.

وجاء في تصريح المطافئ أيضا "على الرغم من هذه الحادثة المدمية للقلوب، ليس من المرجح أن يكون عيد الميلاد خاليا من الشوكولاته في فيرل."