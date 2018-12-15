أفضل صور الأسبوع: عام الخنزير ونجاة تيريزا ماي

  • 15 ديسمبر/ كانون الأول 2018

اختيارات بي بي سي لبعض أفضل الصور الإخبارية، خلال الأسبوع الماضي.

  • جندي فرنسي يقف حارسا PATRICK HERTZOG / AFP

    جندي فرنسي يحرس سوق بيع هدايا الكريسماس، في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، عقب هجوم نفذه الفرنسي شريف شيخات، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص. وقتلت الشرطة شيخات الخميس الماضي.

  • السير غراهام برادي (وسط الصورة). Stefan Rousseau / PA

    سير غراهام بريدي، رئيس لجنة 1922 المسئولة عن تنظيم المنافسة على زعامة حزب المحافظين، يعلن إفلات رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، من اقتراع نواب الحزب على الثقة في زعامتها للحزب. وفازت ماي بتأييد بـ 200 صوت مقابل 117 صوتا.

  • جنود إيطاليون TIZIANA FABI / AFP

    جنود إيطاليون يلتقطون صورا لفرانسيس، بابا روما، لدى وصوله للقاء جماهير أسبوعي، في قاعة بولس السادس في الفاتيكان.

  • مبنى مغطى بالثلوج KLAUS-DIETMAR GABBERT / Getty Images

    شرفة مطعم مغطاة بالثلوج، على قمة جبل بروكين، في منطقة هارتس بوسط ألمانيا.

  • شخص يرتدي زي بابا نويل وأشخاص آخرون Stefano Montesi / Getty Images

    شخص يرتدي زي بابا نويل، ويقف خارج مصنع سابق للبنسلين، في العاصمة الإيطالية روما، عقب إخلائه من جانب قوات الشرطة ورجال الإطفاء. وكان المبنى المهجور يؤوي مهاجرين، يعيشون في ظروف سيئة.

  • الشرطة تتصدى لأمراة Yves Herman / Reuters

    الشرطة تتصدى لامرأة خلال مظاهرات نظمها أشخاص يرتدون سترات صفراء احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود، في العاصمة البلجيكية بروكسل.

  • إيمانويل ماكرون LUDOVIC MARIN / AFP

    الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يلقي خطابا إلى الشعب الفرنسي من قصر الإليزيه، في أول تعليق له بعد نحو أربعة أسابيع، من مظاهرات أصحاب السترات الصفراء.

  • عاملان يلبسان زي على شكل كلب وخنزير بري KAZUHIRO NOGI / Getty Images

    عاملان يلبسان زيا على شكل كلب وخنزير بري، لتوديع عام "الكلب" المنتهي واستقبال عام "الخنزير البري" المقبل، وذلك لدى قيامهما بتنظيف النوافذ، بأحد فنادق العاصمة اليابانية طوكيو.

  • مفرقعات نارية PATRICK PLEUL / AFP

    مفرقعات نارية غير قانونية يجري تفجيرها، بمعرفة خبراء المفرقعات، في فسكيسيل شرقي ألمانيا.

  • أضواء عيد الميلاد Matt Cardy / Getty Images

    أضواء عيد الميلاد تعرض على منزل، في "ترينتي كلوز"، في بلدة "بورنام أون سي"، بمقاطعة سمرست بانجلترا. وطيلة أكثر من 11 عاما، زين سكان "ترينتي كلوز" منازلهم وحدائقهم، بأكثر من 100 ألف من أضواء عيد الميلاد الملونة، وجمعوا تبرعات مالية للمنظمات الخيرية المحلية.

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