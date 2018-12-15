أفضل صور الأسبوع: عام الخنزير ونجاة تيريزا ماي
اختيارات بي بي سي لبعض أفضل الصور الإخبارية، خلال الأسبوع الماضي.
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PATRICK HERTZOG / AFP
جندي فرنسي يحرس سوق بيع هدايا الكريسماس، في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، عقب هجوم نفذه الفرنسي شريف شيخات، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص. وقتلت الشرطة شيخات الخميس الماضي.
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Stefan Rousseau / PA
سير غراهام بريدي، رئيس لجنة 1922 المسئولة عن تنظيم المنافسة على زعامة حزب المحافظين، يعلن إفلات رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، من اقتراع نواب الحزب على الثقة في زعامتها للحزب. وفازت ماي بتأييد بـ 200 صوت مقابل 117 صوتا.
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TIZIANA FABI / AFP
جنود إيطاليون يلتقطون صورا لفرانسيس، بابا روما، لدى وصوله للقاء جماهير أسبوعي، في قاعة بولس السادس في الفاتيكان.
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KLAUS-DIETMAR GABBERT / Getty Images
شرفة مطعم مغطاة بالثلوج، على قمة جبل بروكين، في منطقة هارتس بوسط ألمانيا.
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Stefano Montesi / Getty Images
شخص يرتدي زي بابا نويل، ويقف خارج مصنع سابق للبنسلين، في العاصمة الإيطالية روما، عقب إخلائه من جانب قوات الشرطة ورجال الإطفاء. وكان المبنى المهجور يؤوي مهاجرين، يعيشون في ظروف سيئة.
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Yves Herman / Reuters
الشرطة تتصدى لامرأة خلال مظاهرات نظمها أشخاص يرتدون سترات صفراء احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود، في العاصمة البلجيكية بروكسل.
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LUDOVIC MARIN / AFP
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يلقي خطابا إلى الشعب الفرنسي من قصر الإليزيه، في أول تعليق له بعد نحو أربعة أسابيع، من مظاهرات أصحاب السترات الصفراء.
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KAZUHIRO NOGI / Getty Images
عاملان يلبسان زيا على شكل كلب وخنزير بري، لتوديع عام "الكلب" المنتهي واستقبال عام "الخنزير البري" المقبل، وذلك لدى قيامهما بتنظيف النوافذ، بأحد فنادق العاصمة اليابانية طوكيو.
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PATRICK PLEUL / AFP
مفرقعات نارية غير قانونية يجري تفجيرها، بمعرفة خبراء المفرقعات، في فسكيسيل شرقي ألمانيا.
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Matt Cardy / Getty Images
أضواء عيد الميلاد تعرض على منزل، في "ترينتي كلوز"، في بلدة "بورنام أون سي"، بمقاطعة سمرست بانجلترا. وطيلة أكثر من 11 عاما، زين سكان "ترينتي كلوز" منازلهم وحدائقهم، بأكثر من 100 ألف من أضواء عيد الميلاد الملونة، وجمعوا تبرعات مالية للمنظمات الخيرية المحلية.
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