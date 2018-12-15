الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يلقي خطابا إلى الشعب الفرنسي من قصر الإليزيه، في أول تعليق له بعد نحو أربعة أسابيع، من مظاهرات أصحاب السترات الصفراء.