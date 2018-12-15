مصدر الصورة Getty Images

أثار فيديو نشرته ملكة جمال أمريكا وهي تسخر من قدرة زميلاتها في مسابقة ملكة جمال الكون، على التحدث باللغة الإنجليزية ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشرت سارة روز سامرز، الفيديو على موقع أنستغرام قبيل إجراء مسابقة اختيار ملكة جمال الكون هذا العام، التي تقام في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وسارعت سارة بالاعتذار من الجمهور بعد تلقيها تعليقات غاضبة لسخريتها من المتسابقات اللاتي لا تتحدثن الإنجليزية، على الرغم من حصوله على إعجاب أكثر من 46000 مرة.

وفي الفيديو سخرت ملكة جمال أمريكا من ملكة جمال فيتنام هو هين نيا، وقالت: "إنها لطيفة للغاية وتتظاهر بأنها تعرف الكثير من اللغة الإنجليزية ثم تسألها سؤالا بعد إجراء محادثة كاملة فلا ترد ، بل تهز رأسها وتبتسم".

وسخرت أيضا من ملكة جمال كمبوديا ريرن سيرات، وأضافت: "ملكة جمال كمبوديا هنا لا تتحدث الإنجليزية، ولا يوجد شخص واحد يتحدث لغتها أيضا".

مصدر الصورة Instagram Image caption سارعت سارة بالاعتذار من الجمهور بعد تلقيها تعليقات غاضبة لسخريتها من المتسابقات اللاتي لا تتحدثن الإنجليزية

ملكة جمال العراق السابقة "مهددة بالقتل" بعد أيام من مقتل احدى نجمات انستغرام

انتخاب ملكة جمال لبنان #MissLebanon2018 يشغل المغردين العرب

تتويج أول امرأة داكنة البشرة بلقب ملكة جمال بريطانيا

وقالت سارة سامرز "هل تستطيع أن تتخيل؟ قالت فرانشيسكا (ملكة جمال أستراليا) إن ذلك سيعزلها (ملكة جمال كمبوديا) كثيرا وقلت نعم وسيثير ارتباكها طوال الوقت، ميس كمبوديا المسكينة".

وفي اعتذارها، الذي حاز على إعجاب 24 ألف شخص، قالت سارة إنها "لم تقصد أبدا الإساءة لأي شخص آخر".

وبعد ذلك، أجرت المتسابقات الثلاث من كمبوديا والولايات المتحدة وفيتنام نقاشا حول ما قيل على أنستغرام.

وأضافت سارة: "من المهم أيضا أن نتذكر أن مسابقة ملكة جمال الكون كانت فرصة للنساء حول العالم للتعرف على الثقافات والخبرات الحياتية الأخرى".

وجاءت ردود الفعل سريعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلقت إحدى مستخدمات أنستغرام على الفيديو الأصلي: "الأمريكيون لديهم مشاكل مع أي شخص لا يتحدث الإنجليزية بالطريقة الأمريكية. إنه أمر غريب كيف يتوقعون أن يتحدث الجميع مثل يانكي! إنه عالم رائع نعيش فيه مع الكثير من اللهجات الجميلة".

وكتبت سوراني فار، وهي كمبودية أمريكية فخورة بأصولها على فيسبوك أن ريرن سينات، ملكة جمال كمبوديا الحالية، تحدثت الإنجليزية - لكنها (لغتها الإنجليزية)كانت بسيطة للغاية.

وأرجعت ذلك إلى حقيقة أن كمبوديا لا تزال دولة نامية، وعرضت أن تعلمها الإنجليزية "مجانا".

ورغم الانتقادات، أشادت تعليقات أخرى بموقف ملكة جمال أمريكا واعتذارها عن الخطأ، بما في ذلك "مستخدم من أندونيسيا".

---------------------------------------

يمكنكم تسلم إشعارات بأهم الموضوعات بعد تحميل أحدث نسخة من تطبيق بي بي سي عربي على هاتفكم المحمول.