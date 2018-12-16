مصدر الصورة Getty Images

في تطور جديد يتعلق بالإدارة الأمريكية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وزير الأمن الداخلي، ريان زينك، سيغادر منصبه نهاية العام الجاري.

فمن هو ريان زينك؟

ولد ريان زينك في 1 نوفمبر/تشرين ثاني عام 1961 في مونتانا بالولايات المتحدة حيث تلقى دراسته قبل الالتحاق بجامعتي أوريغون وسانت دييغو.

وبعد إتمام دراسته الجامعية التحق بالبحرية الأمريكية والتي عمل بها ضابطا قبل أن يدخل الكونغرس عضوا جمهوريا بمجلس النواب عن ولاية مونتانا.

وزير الداخلية الأمريكي يغادر منصبه نهاية العام الجاري

ومنذ نحو عامين اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النائب زينك وزيرا للأمن الداخلي، وهي الوزارة التي تشرف على 20 بالمئة من الأراضي الفيدرالية بما فيها المتنزهات الوطنية مثل Yellowstone و Yosemit.

وكان زينك من أوائل المؤيدين لحملة ترامب الرئاسية.

وقال عنه ترامب لدى تعيينه:" أمريكا هي أجمل بلد في العالم وسيعمل زينك على الحفاظ على ذلك."

وأضاف قائلا:" إنه ضابط سابق في البحرية الأمريكية لديه مهارات القيادة وسيعمل كل المطلوب لتحقيق النصر."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @realDonaldTrump Secretary of the Interior @RyanZinke will be leaving the Administration at the end of the year after having served for a period of almost two years. Ryan has accomplished much during his tenure and I want to thank him for his service to our Nation....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١٥ ديسمبر ٢٠١٨

وقضى زينك 23 عاما من حياته في البحرية الأمريكية وخدم في كوسوفو والعراق وأماكن أخرى.

وخلال عضويته في لجنة الموارد الطبيعية بمجلس النواب صوت زينك لصالح "تخفيف" قوانين حماية البيئة.

ولكن زينك خالف حزبه في قضية خصخصة ونقل ملكية الأراضي العامة للولايات، حيث يعتقد أنه يجب أن تظل تحت السيطرة الفيدرالية.

من هو الجنرال جون كيلي آخر الراحلين من البيت الأبيض؟

استقالة نيكي هيلي السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة

استقالة سفير أمريكي "بسبب تصريحات ترامب"

استقالة نائب مدير الإف بي آي "بعد ضغوط" من إدارة ترامب

وتمثل الأراضي العامة أكثر من 30 في المئة من أراضي مونتانا.

"يعيش في الماضي"

وكانت جماعة Sierra Club المعنية بالبيئة قد عارضت تعيين زينك قائلة :" إنه يعيش في الماضي بدعمه التعدين والتنقيب في الأراضي العامة لصالح الشركات الملوثة للبيئة حيث يؤيد مشروعات خطيرة وقذرة مثل خط أنابيب Keystone XL ويعارض الجهود الرامية لتنقية الهواء."

كما تدير وزارة الأمن الداخلي التي يعمل بها 70 ألف شخص شؤون الهنود والقبائل.

وخلال عهد الرئيس باراك أوباما ساعدت الوزارة في التعامل مع ظاهرة التغير المناخي من خلال الحد من تطوير العمل في الوقود الإحفوري ببعض المناطق.

مصدر الصورة Getty Images Image caption Yellowstone أول متنزه وطني في أمريكا

وكانت مزاعم بالتورط في قضايا فساد قد ثارت حول زينك مؤخرا.

وتضمنت تلك المزاعم صفقة أراضي، تورط فيها زينك ومسؤول رفيع المستوى بشركة هاليبرتون العالمية للطاقة.

ولم يتضح بعد ما إذا كان زينك قد استقال من منصبه، أم أقيل.

يذكر أن عددا كبيرا من المسؤولين الأمريكيين استقال أو أقيل خلال عامين من حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.