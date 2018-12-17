والد ميغان ماركل يشتكي تجاهلها له منذ زواجها من الأمير هاري

مصدر الصورة ITV Image caption والد دوقة ساسكس ناشدها الرد على رسائله والسماح بمقابلته لتجاوز الخلافات

اشتكى توماس ماركل، والد ميغان ماركل زوجة الأمير البريطاني هاري، من تجاهل ابنته له منذ زواجها من حفيد ملكة إنجلترا، وعدم ردها على رسائله التي يرسلها لها يوميا.

وقال في حديثه إلى برنامج صباح الخير بريطانيا على قناة (آى تي في)، إنه لا يفهم لماذا قطعت ميغان علاقتها به تماما "اعتبرته غير موجود".

وحصل ماركل، 74 عاما، على دعوة لحضور حفل زفاف ابنته، مايو/آيار الماضي، لكنه اعتذر عن الحضور بسبب حاجته لإجراء جراحة في القلب.

وقال موجها حديثه لابنته دوقة ساسكس: "أحبك كثيرا، أنت ابنتي وأود حقا أن أسمع منك".

وأضاف: "مهما كانت اختلافاتنا، يجب أن نكون قادرين على تجاوزها".

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وشهدت فترة الإعداد للزفاف الملكي، جدلا بسبب والد العروس الذي صور نفسه وهو يجرب البدلة التي سيرتديها في الزفاف، وقام ببيع الصورة لمصوري "الباباراتزي"، مما أثار جدلا كبيرا في بريطانيا.

وفي المقابلة التليفزيونية التي أجراها من سان دييغو في الولايات المتحدة، قال ماركل: "اعتذرت 100 مرة عن هذه الواقعة، لا أشعر أن الأمر يستحق أن أكون منبوذا أو غير موجود، هذا سخيف".

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وهذا أول حوار تليفزيوني يجريه والد ميغان ماركل منذ الإعلان عن حملها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفقا لتعليق البرنامج.

وأضاف الأب: "أحاول التواصل معها (انتبه) طوال أسابيع. كل يوم أحاول إرسال رسالة نصية لها. لم أتلق أي تعليق من قبل."

وتابع: "فقط استمر في سؤالها أن ترد لكنني لم أحصل على إجابة. لقد أرسلت لها خطابات أيضا".

ولم يحصل ماركل على أجر مقابل الظهور في البرنامج، معتقدا أن ابنته وزوجها قد يتأثران بالتقارير الصحفية التي سوف تنشر عنه.

"من المؤسف أن ابنتي وزوجها هاري يصدقان كل شيء يقرآنه في الصحف".

وأوضح: "خلال السنة الأولى كانا يخبراني بعدم تصديق هذه الأشياء، لكنهما الآن يصدقانها ويعتقدان أنني أقول أشياء كثيرة لكن لم أقلها".

وأعرب الأب عن أمله في أن يتمكن من لقاء "حفيده المستقبلي"، والمنتظر ولادته الربيع المقبل.

وأضاف: "أعتقد أنها ستكون أما عظيمة وربما تتغير الأمور قليلا ونتواصل معا مجددا".

ووصف ابنته بأنها حازمة وقوية، "فهي شخصية مسيطرة وهو جزء من طبيعتها لكنها لم تكن أبدا غير مهذبة، فهي مؤدبة دائما".

ورفض قصر كسينغتون التعليق على مقابلة والد دوقة ساسكس وما جاء فيها.