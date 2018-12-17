الشرطة في تايوان تصرف مئات الدولارات بحثا عن "سارقة زبادي"

مصدر الصورة CTI NEWS Image caption التحقيق في قضية سرقة اليوغورت سيكفل جيب دافع الضرائب 586 دولارا أمريكيا

أفادت وسائل إعلامية تايوانية بتوجيه اتهام لامرأة بسرقة لبن يوغورت الخاص برفيقتها في الغرفة، وذلك بعد التعرف عليها من خلال اختبار الحمض النووي.

وقالت شبكة TVBS، إن المشتبه بها التي لم يُكشف عن اسمها وهي من مدينة تايبي، كانت تتقاسم بيتا للطلبة مع خمس نساء أخريات يدرسن في جامعة الثقافة الصينية بالمدينة.

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وقد اكتشفت إحدى شريكاتها في الغرفة، الشهر الماضي، أن أحداً ما شرب اللبن الخاص بها وسعره ٥٩ دولاراً تايوانياً أي ما يعادل دولارين أمريكيين، وذلك دون إذن منها، فاستعادت قارورة اللبن من صندوق القمامة وسألت من قام بالفعلة بالإقرار بها.

ولكن عندما لم يتطوع أحد بذلك، توجهت بالقارورة إلى قسم الشرطة وطالبت بالتحقيق رسمياً في الواقعة، وهو ما قبله رجال الشرطة.

ولأن القارورة كانت مبتلة جداً إلى حد يصعب معه أخذ بصمات الأصابع، فقد طالبت الضحية بإجراء اختبارات الحمض النووي على شركائها بالسكن لتحديد السارق.

مصدر الصورة APPLE DAILY Image caption ليو يقول إن القضية تبذير غير مسؤول لموارد المجتمع

وطلبت الشرطة من خمس نساء مشتبه بهن، إلى جانب المرأة صاحبة الشكوى، القدوم للمحطة لأخذ عينات الحمض النووي الخاصة بكل منهن.

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ولأن تكلفة كل اختبار تبلغ ٣٠٠٠ دولار تايواني أي ما يعادل ٩٨ دولارا أميركيا ممولة جميعها من دافعي الضرائب، فقد استشاط سكان المنطقة غضباً إزاء المبلغ والوقت الكبيرين الذين جرى إنفاقهما على هذه القضية. وقال أحدهم، ويدعى ليو، لصحيفة ديلي آبل : "إن الأمر يمثل إهدارا لموارد المجتمع، ولو كنت رجل شرطة لاشتريت لها زجاجة لبن لتعويضها عن اللبن المسروق".

أما أحد رجال الشرطة المحلية والذي طلب عدم ذكر اسمه فوصف الأمر بأنه أشبه ما يكون بـ "استخدام مدفع لإطلاق النار على طيور".