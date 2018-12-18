العثور على جثتي سائحتين أوروبيتين في المغرب
قالت وزارة الداخلية المغربية إنها عثرت على جثتي سائحتين من اسكندنافيا في المغرب وعلى عنقيهما آثار جروح.
وعُثر على الجثتين بالقرب من بلدة إمليل في سلسلة جبال الأطلس الكبير، بالقرب من سفح جبل توبقال، الذي يعد أعلى قمة في شمال أفريقيا.
ولم يُكشف بعد عن هوية السيدتين، وهما من الدنمارك والنرويج.
وأصدرت وزارة الداخلية المغربية بيانا قالت فيه إن الشرطة بدأت التحقيق في الحادث.
وتأتي السياحة في المرتبة الثانية بعد الزراعة كأحد أكبر القطاعات جذبا للعمالة في المغرب.