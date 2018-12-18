العثور على جثتي سائحتين أوروبيتين في المغرب

مصدر الصورة Getty Images Image caption عُثر على الجثتين بالقرب من بلدة إمليل في سلسلة جبال الأطلس الكبير

قالت وزارة الداخلية المغربية إنها عثرت على جثتي سائحتين من اسكندنافيا في المغرب وعلى عنقيهما آثار جروح.

وعُثر على الجثتين بالقرب من بلدة إمليل في سلسلة جبال الأطلس الكبير، بالقرب من سفح جبل توبقال، الذي يعد أعلى قمة في شمال أفريقيا.

ولم يُكشف بعد عن هوية السيدتين، وهما من الدنمارك والنرويج.

مصدر الصورة AFP/GETTY Image caption تشتهر المنطقة القريبة من جبل توبقال بالرحلات السياحية

وأصدرت وزارة الداخلية المغربية بيانا قالت فيه إن الشرطة بدأت التحقيق في الحادث.

وتأتي السياحة في المرتبة الثانية بعد الزراعة كأحد أكبر القطاعات جذبا للعمالة في المغرب.