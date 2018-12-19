مصدر الصورة Reuters Image caption أطبح بموغابي بعد اتهامه بالتخطيط لنقل السلطة إلى غريس

أصدر الادعاء في جنوب إفريقيا أمر اعتقال بحق السيدة الأولى السابقة في زيمبابوي، غريس موغابي، بسبب اتهامها بالاعتداء على عارضة أزياء عام 2017.

وجاء هذا الإجراء بعد أن ألغت محكمة في جنوب إفريقيا حصانتها الدبلوماسية في شهر يوليو/تموز الماضي.

وكانت السلطات في جنوب إفريقيا قد تعرضت للانتقاد بسبب سماحها لغريس موغابي بالمغادرة بعد الادعاء عليها بالاعتداء.

وتقول غابرييلا إنعلز إن غريس اعتدت عليها بالضرب بسلك كهربائي في غرفة بأحد الفنادق في جوهانسبرغ. لكن الأخيرة قالت إنها فعلت ما فعلته دفاعا عن النفس بعد أن تعرضت للاعتداء من قبل العارضة "الغاضبة لدرجة الجنون".

وبحسب وكالة أنباء رويترز، فقد أكد المتحدث باسم الشرطة في جنوب إفريقيا، فيشنو نايدو، "صدور مذكرة اعتقال بحق غريس موغابي".

وقال إن الشرطة في جنوب إفريقيا ستطلب مساعدة الإنتربول لتنفيذ الاعتقال.

ولم يصدر أي تعليق من غريس موغابي أو السلطات في زيمبابوي.

ورحبت مجموعة الضغط "أفريفوروم" بإصدار مذكرة الاعتقال، وقال مديرها كالي كريل "يبدو أن العدالة ستأخذ مجراها ونحن بالانتظار".

يذكر أن لعائلة موغابي أملاكا في جنوب إفريقيا.

ووقع الحادث قبل استيلاء الجيش على مقاليد الأمور في زيمبابوي، وإقصاء موغابي بعد 37 عاما في سدة الحكم.