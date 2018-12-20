استقالة وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس

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أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن وزير دفاعه، جيم ماتيس، سيتقاعد بحلول نهاية شهر فبراير/ شباط المقبل.

وقال ترامب عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي إن ماتيس "كان عونا كبيرا لي في جعل الحلفاء ودول أخرى يدفعون حصتهم من الالتزامات العسكرية".

ولم يعلن الرئيس الأمريكي هوية من سيخلف ماتيس في المنصب، لكنه قال إنه سيعين وزيرا جديدا للدفاع قريبا.

وجاء خبر تقاعد ماتيس بعد يوم من إعلان ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا.

وفي خطاب الاستقالة، تحدث ماتيس عن آرائه بشأن "معاملة الحلفاء باحترام"، واستخدام "كل وسائل القوة الأمريكية لتوفير الدفاع المشترك".

كما قال "لأن لك الحق في أن يكون لك وزير دفاع تتسق آراؤه أكثر مع آرائك في هذه الموضوعات وغيرها، أعتقد أن الصائب لي هو التنحي".