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دخلت الإدارة الامريكية في حالة إغلاق جزئي بعد فشل المشرعين في التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية.

ويصر الرئيس دونالد ترامب، الذي يجب أن يوقع أي اتفاق، على أن تشمل الميزانية الحكومية 5 مليارات دولار على الأقل لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وعلق المشرعون مساء الجمعة مشاوراتهم للتوصل إلى اتفاق بخصوص ميزانية الهيئات والمؤسسات الاتحادية.

وفي غياب الاتفاق على الميزانية، حُجب تمويل نحو رُبع المؤسسات الاتحادية الأمريكية اعتبارا من منتصف الليل بتوقيت واشنطن (الخامسة فجرا بتوقيت غرينتش).

ويعني هذا أن وزارات الأمن الداخلي والنقل والزراعة والخارجية والعدل ستبدأ إغلاق عملها، كما ستغلق المتنزهات العامة أبوابها.

ويعني هذا وقف جميع الخدمات الحكومية التي يتم تمويلها من جانب البرلمان الأمريكي (الكونغرس).

وبموجب الإغلاق الجزئي، وهو الثالث خلال عام 2018، سيعمل موظفون في هذه المكاتب دون تقاضي رواتب أو سيحصلون على عطلات من العمل.

وقبل دقائق من الدخول في حالة الإغلاق، قال ترامب في تسجيل مصور نشره عبر حسابه بموقع تويتر إن العبء في إنهاء هذا الإغلاق يقع على عاتق المشرعين الذين ينتمون للحزب الديمقراطي المعارض.