مصدر الصورة إيدي ميتشيل Image caption الشرطة تقول إنها تواصل عملها لتأمين مطار غاتويك.

ألقى القبض على رجل وامرأة يشتبه في علاقتهما بتسيير طائرات بدون طيار أدت إلى إغلاق مطار غاتويك جنوب العاصمة البريطانية .

وقد ألقى القبض على المشتبه بهما في محيط المطار في العاشرة مساء بتوقيت غرينتش يوم الجمعة.

كان قد أعيد فتح المطار الجمعة بعد أن توقفت حركة الطيران لأكثر من يوم مما أربك خطط نحو 140 ألف مسافر.

و بحسب الشرطة فإن تحقيقا في استخدام جنائي للطائرات بدون طيار لايزال مفتوحا وناشدت الشرطة كل من لديه معلومات تقديمها.

وقالت سلطات المطار فإنها عزمة على تسيير جميع الرحلات المقررة السبت وعددها 757 طائرة تقل 124.484 مسافرا .

وأضاف المتحدث باسم سلطات المطار أنه على المسافرين توقع بعض التأخير فضلا عن إلغاء بعض الرحلات حيث إن المطار لايزال يستعيد نشاطه بعد ثلاثة أيام من ارتباك العمل فيه.

كما حث المسافرين على تفقد حركة الطيران أول بأول قبل التوجه إلى المطار.

و قال جيمس كوليس ، المشرف العام على مطار غاتويك ، إن ضباط الشرطة لا يزالوا موجودين في المطار و إنهم جاهزون للكشف عن المزيد من الطائرات بدون طيار ومنعها من التحليق فوق المطار.

ودعا كوليس المسافرين و المقيمين قرب المطار أن يبقوا يقظين و يبلغوا عن أي مظاهر مريبة .

وأضاف أن التحقيق سيظل مفتوحا على جميع الأصعدة لحين التأكد من القدرة على تقليل احتمال أي تهديد مستقبلي لسلامة المسافرين.

مصدر الصورة بي بي سي Image caption إلغاء نحو 1000 رحلة جوية منذ الأربعاء الماضي.

و بالرغم من أنه أعيد فتح مطار غاتويك الجمعة صباحا إلا أن المدرج أغلق مجددا لفترة قصيرة بعد مشاهدة طائرة أخرى بدون طيار في الساعة 17:10 بتوقيت جرينتش.

وكان قد تم إلغاء و تحويل مسار نحو 1000 طائرة منذ مساء الأربعاء الماضي.

وبحسب المتحدثة باسم المطار فإنه تم اتخاذ تدابير عسكرية في المطار لجعله آمنا قبل إعادة فتحه.

و أضافت أنه تم تحويل مسار أحدي عشرة طائرة قادمة إلى غاتويك إلى مطارات أخرى بعد التهديد الأخير الجمعة بينما تأخرت الطائرات المسافرة من غاتويك و لم يتم إلغاء أي من رحلاتها .

بينما أكد عدد من المسافرين تواصلوا مع بي بي سي أنه تم إلغاء رحلاتهم.

مصدر الصورة إى بي أيه Image caption المسافرون في الانتظار بمطار غاتويك.

و بحسب موقع مطار غاتويك على الانترنت ، فإنه تم إلغاء عدد قليل من الطائرات التى كان من المقرر وصولها إلى المطار السبت. من بينها طائرة إيزى جيت القادمة من ميلان وطائرة تي يو اى القادمة من باربادوس .

و قال المتحدث باسم مطار غاتويك " الأمان يأتى على رأس أولويات المسؤولين عن المطار و نشكر المسافرين الذين تحملوا حتى تمكنا من إيصالهم إلى وجهتهم النهائية خلال فترة الكريسماس".