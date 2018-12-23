تسونامي في إندونيسيا يسفر عن عشرات القتلى ومئات الجرحى
قتل 43 شخصا، على الأقل، وجرح قرابة 600 بعدما ضرب تسونامي المناطق الساحلية القريبة من مضيق سوندا في إندونيسيا، بحسب ما أعلنه مسؤولون حكوميون.
وأفادت الهيئة الحكومية المسؤولة عن التعامل مع الكوارث بأن عشرات المباني دمرت جراء الأمواج العاتية.
ويقع مضيق سوندا بين جزيرتي جاوة وسومطرة، ويربط بحر جاوة بالمحيط الهندي.
ويعتقد أن موجات تسونامي نجمت عن انزلاق أرضي تحت البحر عقب ثوران بركان كراكاتوا.
ولم تتمكن فرق الطوارئ من الوصول إلى المناطق المتضررة حتى الآن.
وتظهر صور نشرها رئيس الهيئة مدى الدمار الذي خلفه التسونامي، إذ غمرت المياه الشوارع القريبة.
وكان المسؤول الحكومي قد نشر من قبل صور سكان يحاولون الفرار في حالة من الذعر.
وقتل أكثر من 2000 شخص في سبتمبر/أيلول بعدما ضرب زلزال قوي جزيرة سولاوسي الإندونيسية، وهو ما أثار موجات تسونامي غمرت مدينة بالو الساحلية.