مصدر الصورة Getty Images Image caption (أرشيف) يعتقد أن موجات تسونامي نجمت عن انزلاق أرضي تحت البحر عقب ثوران بركان كراكاتوا.

قتل 43 شخصا، على الأقل، وجرح قرابة 600 بعدما ضرب تسونامي المناطق الساحلية القريبة من مضيق سوندا في إندونيسيا، بحسب ما أعلنه مسؤولون حكوميون.

وأفادت الهيئة الحكومية المسؤولة عن التعامل مع الكوارث بأن عشرات المباني دمرت جراء الأمواج العاتية.

ويقع مضيق سوندا بين جزيرتي جاوة وسومطرة، ويربط بحر جاوة بالمحيط الهندي.

ويعتقد أن موجات تسونامي نجمت عن انزلاق أرضي تحت البحر عقب ثوران بركان كراكاتوا.

ولم تتمكن فرق الطوارئ من الوصول إلى المناطق المتضررة حتى الآن.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Sutopo_PN Data sementara dampak tsunami di Pantai di Kab Pandeglang, Serang dan Lampung Selatan hingga 23/12/2018 pukul 04.30 WIB: tercatat 20 orang meninggal dunia, 165 orang luka-luka, 2 orang hilang dan puluhan bangunan rusak. Data korban kemungkinan masih akan terus bertambah. pic.twitter.com/6f7buuoD5Y — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) ٢٢ ديسمبر ٢٠١٨

وتظهر صور نشرها رئيس الهيئة مدى الدمار الذي خلفه التسونامي، إذ غمرت المياه الشوارع القريبة.

وكان المسؤول الحكومي قد نشر من قبل صور سكان يحاولون الفرار في حالة من الذعر.

وقتل أكثر من 2000 شخص في سبتمبر/أيلول بعدما ضرب زلزال قوي جزيرة سولاوسي الإندونيسية، وهو ما أثار موجات تسونامي غمرت مدينة بالو الساحلية.