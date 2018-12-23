بالصور: تسونامي يضرب إندونيسيا

  • 23 ديسمبر/ كانون الأول 2018

مقتل 168 على الأقل، وجرح قرابة 745 في تسونامي ضرب المناطق الساحلية القريبة من مضيق سوندا في إندونيسيا.

  • تسونامي إندونيسيا AFP

    فرق الإنقاذ تنقل جثمان أحد ضحايا تسونامي لدفنها إلى مقابر مؤقتة.

  • أنقاض EPA

    تجمع بعض سكان المنطقة المتضررين بالقرب من شاطيء أنيار بعد أن ضرب تسونامي مضيق سوندا.

  • مصاب Reuters

    جندي يفحص إصابة أحد السكان المحليين الذين تضرروا من تسونامي في حي تانجونغ ليزانغ في بانديغلانغ في ولاية بانتن.

  • مقر إيواء EPA

    سكان محليون متضررون نُقلوا إلى مقر إيواء مؤقت بعد أن دمرت منازلهم.

  • أنقاض AFP

    آخرون يتفقدون منازلهم المدمرة.

  • أنقاض EPA

    يشارك الجيش في أعمال الإنقاذ.

  • حطام Getty Images

    خلفت الكارثة أضرارا بالغة في منطقة كاريتا.

  • مصابون Getty Images

    نُقل مئات المصابين إلى المستشفيات.

  • جثامين Getty Images

    عشرات الجثامين نُقلت من موقع تسونامي إلى مقابر مؤقتة حتى تنتهي عمليات البحث والإنقاذ.

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