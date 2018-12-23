بالصور: تسونامي يضرب إندونيسيا
مقتل 168 على الأقل، وجرح قرابة 745 في تسونامي ضرب المناطق الساحلية القريبة من مضيق سوندا في إندونيسيا.
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AFP
فرق الإنقاذ تنقل جثمان أحد ضحايا تسونامي لدفنها إلى مقابر مؤقتة.
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EPA
تجمع بعض سكان المنطقة المتضررين بالقرب من شاطيء أنيار بعد أن ضرب تسونامي مضيق سوندا.
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Reuters
جندي يفحص إصابة أحد السكان المحليين الذين تضرروا من تسونامي في حي تانجونغ ليزانغ في بانديغلانغ في ولاية بانتن.
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EPA
سكان محليون متضررون نُقلوا إلى مقر إيواء مؤقت بعد أن دمرت منازلهم.
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AFP
آخرون يتفقدون منازلهم المدمرة.
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EPA
يشارك الجيش في أعمال الإنقاذ.
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Getty Images
خلفت الكارثة أضرارا بالغة في منطقة كاريتا.
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Getty Images
نُقل مئات المصابين إلى المستشفيات.
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Getty Images
عشرات الجثامين نُقلت من موقع تسونامي إلى مقابر مؤقتة حتى تنتهي عمليات البحث والإنقاذ.
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