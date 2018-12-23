ما هو تسونامي وكيف تحمي نفسك منه؟

مصدر الصورة AFP/Getty Images Image caption انهارت آلاف المنازل والمستشفيات والفنادق ومراكز التسوق

تسببت أمواج تسونامي على مدى العقدين الماضيين في ما يقارب بعشرة في المئة من الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث وأدت إلى تقويض ما تحقق من مكاسب إنمائية، وخاصة في البلدان الواقعة على المحيطين الهندي والهادئ بحسب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة.

وتعد إندونيسيا من أكثر المناطق المعرضة لموجات تسونامي، بسبب موقعها القريب من ما يعرف بـ"الحزام الناري"، حيث يكثر وقوع الزلازل وثورات البراكين.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو مقتل أكثر من 200 نتيجة تسونامي إندونيسيا

فما هو تسونامي ولماذا يحدث وكيف تنقذ نفسك في حال حدوثه؟

تسبب البراكين والزلازل والانهيارات الأرضية وسقوط الصخور الساحلية في البحر حدوث تسونامي الذي يكون عبارة عن سلسلة من الموجات الضخمة.

وكثيراً ما تحدث موجات تسونامي قريباً من الشاطئ وتتسبب في كوارث طبيعية وبشرية واقتصادية.

بالصور: تسونامي يضرب إندونيسيا

تسونامي في إندونيسيا يسفر عن 222 قتيلا وحوالي 850 جريحا

مصدر الصورة AFP/Getty Images Image caption مسعفون أنقذوا حياة عشرات المصابين باسعافهم خارج مناطق سكنهم

أسبابه

الزلازل

من أهم الأسباب التي تؤدي إلى حدوث تسونامي هي الزلازل القوية التي لا تقل شدتها عن 6.5 على مقياس ريختر، والتي تحدث في قاع المحيط على عمق أقل من 70 كيلوا متراً تحت سطح الأرض وتؤدي إلى تحركات أكبر للرواسب والتي تحدث في حركة عمودية لعدة أمتار في قاع البحر.

الإنهيارات الأرضية

يؤدي الإنهيار الأرضي الذي يحدث على طول الساحل إلى دفع كميات كبيرة من المياه بإتجاه البحر، الأمر الذي يتسبب في عدم انتظام حركة المياه وبالتالي حدوث تسونامي.

ثوران البراكين

تؤدي ثورات البركان في منطقة ما إلى توليد موجات مدمرة من تسونامي لكل ما حولها من أشجار وحيوانات ومباني وسدود وغيرها.

الإصطدامات من خارج الأرض

وتعتبر هذه الظاهرة نادرة الحدوث، وهي تنجم عن اصطدام كويكب أو نيزك بكوكب الأرض. ويقول العلماء إنه في حال حدوث مثل هذه الظاهرة، فإنها ستحرك المياه بقوة محدثة كارثة تسونامي.

مصدر الصورة Gallo Images/Orbital Horizon/Copernicus Sentin Image caption صورة بالأقمار الاصطناعية لثوران بركان كراكاتوا في أغسطس/آب 2018

ما الذي يجب فعله؟

إذا كنت في منطقة ساحلية منخفضة فعليك مغادرتها على الفور، فبعض موجات تسونامي الأولى تكون خفيفة لكن تتبعها لاحقاً موجة كبيرة مدمرة. ويسبق تسونامي في بعض الأحيان هبوط ملحوظ في مستوى سطح البحر. قد تسمع أحياناً صوتاً يشبه صوت اقتراب القطار، ذلك الصوت يحدث عندما تقترب موجة تسونامي من الشاطئ. إن موجات تسونامي ليست موجة واحدة، بل هي سلسلة من الموجات التي تحمل نسبة كبيرة من المياه التي يمكن أن تفيض وتغرق الأراضي لساعات. وأحياناً تكون الموجة الأولى هي الأكبر والمدمرة. حاول البقاء بعيداً عن المناطق الخطرة حتى يتم إصدار أوامر واضحة تماما من قبل السلطات الرسمية. لا تدع موجة تسونامي صغيرة تخدعك، لأنها قد تكون موجة صغيرة عند نقطة ما على الشاطئ وتلحقها أخرى كبيرة لا تبعد عنها سوى بضعة كيلومترات. يجب أن تأخذ جميع التحذيرات الصادرة من الجهات المعنية على محمل الجد، حتى لو كان بعضها للحوادث غير المدمرة. فقد قتلت موجة تسونامي في مايو/أيار 1960، 61 شخصاً في هاواي لأن البعض اعتقد أن الإنذار كان كاذباً. جميع الفيضانات وموجات تسونامي خطيرة، ومن الخطأ التقليل من حجم الكوارث التي قد تحدثها. لا تحاول النزول إلى الشاطئ لمشاهدة تسونامي، حتى لو بدت صغيرة وغير مدمرة، فمعظمها تحمل حطاماً قد تتسبب في حوادث كبيرة. إذا كنت تعيش في المناطق الساحلية، لا تستبعد حدوث تسونامي في منطقتك، وكن على دراية تامة بإشارات الطبيعة التي تخبرك بقدومها، فكل خط ساحلي على المحيط الهادئ وجميع المحيطات معرض لتسونامي في جميع الأوقات. أثناء حالة الطوارئ، سيحاول موظفو الدفاع المدني والشرطة ومؤسسات الطوارئ الأخرى إنقاذ حياتك،إفعل ما بوسعك للتعاون معهم.

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