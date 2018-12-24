تركيا "ترسل تعزيزات عسكرية" إلى الحدود مع سوريا

مصدر الصورة AFP Image caption تركيا رحبت بقرار ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا

أرسلت أنقرة تعزيزات عسكرية إلى الحدود التركية السورية، بعد أن اتخذت واشنطن خطوات لسحب قواتها من سوريا، بحسب تقارير إعلامية.

وأفادت وكالة الأناضول للأنباء بأن قافلة عسكرية تركية تتضمن بطاريات مدفعية ووحدات من القوات المسلحة انتشرت في المنطقة الحدودية الواقعة في إقليم كيليس.

وبدأت عملية الانتشار في نهاية الأسبوع بمشاركة 100 مركبة دخلت منطقة الباب في سوريا، حسب صحيفة "حريات".

وتوجهت القوات نحو جرابلس ومنبج، التي كانت تحت سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية.

وقد تحمست تركيا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قوات بلاده من سوريا، لأن ذلك سيتيح لها التصرف بحرية هناك واستهداف مسلحين أكراد تلقوا تدريبا عسكريا أمريكيا.

واتخذ ترامب قرارا مفاجئا الأسبوع الماضي، حين قرر سحب ألفي عسكري من سوريا بعد أيام قليلة من تصريح نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، عن نية بلاده إطلاق عملية عسكرية شمالي سوريا.

وشنت تركيا هجوما ضد وحدات حماية الشعب الكردية، التي تصنفها أنقرة "تنظيما إرهابيا"، في منطقة عفرين. وانتهت العملية في شهر مارس/آذار الماضي بالاستيلاء على المدينة.

وحذر أردوغان من أن أنقرة ستطلق عملية جديدة ضد وحدات حماية الشعب الكردية ومسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا خلال الشهور القادمة.

وقبل الإعلان عن قرار ترامب بشأن سحب القوات الأمريكية، قال أردوغان إن العملية ستكون في الأيام القليلة القادمة، لكن تركيا أعلنت الجمعة تأجيل العملية.